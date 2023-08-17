Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева приглашает на показ кино «Семнадцать мгновений весны», приуроченный к 50-летию премье рного показа на советском телевидении этого многосерийного фильма.

На мероприятии гости узнают, как Татьяне Лиозновой удалось перехватить замысел экранизации п опулярного романа Юлиана Семенова у другого режиссера, почему все считают, что основным конкурент ом Вячеслава Тихонова был Арчил Гомиашвили, а архивы киностудии сохранили фотопробы совсем др угого актера. Кроме того, посетителям расскажут, почему в фильме не снялись Фаина Раневская, Вия Артмане и певица Мария Пахоменко, а первым исполнителем песен из фильма в представлении композитора Микаэ ла Таривердиева мог стать не Иосиф Кобзон, и многое другое.

Лекцию проведет продюсер и киновед Вячеслав Шмыров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL