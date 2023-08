РФ и Узбекистан обсудили проект «Агроэкспресс» и обменялись опытом поддержки инвестиций и МСП

Source: MIL-OSI Russian Language News

В развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева, 16 августа 2023 года состоялась встреча представителей Министерства экономического развития Российской Федерации с представителями Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Во встрече приняли участие заместители министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, Мурат Керефов, Татьяна Илюшникова, заместитель Министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев и представители Посольства Узбекистана в России.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе организацию проведения Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Российская сторона презентовала лучшие практики по предоставлению мер поддержки инвестиционных проектов (на базе платформы invest.economy.gov.ru), малого и среднего предпринимательства в России, проинформировала о проекте «фабрика проектного финансирования».

Участники встречи также обсудили ход работы важного продовольственного проекта «Агроэкспресс», по запуску и развитию которого Россия и Узбекистан в июне подписали «дорожную карту». Согласно документу, стороны договорились об увеличении взаимных поставок продукции с использованием ускоренных железнодорожных перевозок на 2023-2024 годы. Стороны договорились продолжить подготовку оптимальной модели реализации проекта с учетом необходимости оптимизации стоимости железнодорожных перевозок.

«На сегодняшний день мы прорабатываем возможность организации поставок не только по направлению Ташкент-Москва, но и из других регионов Узбекистана и России. В октябре в Джизаке планируется открыть агрологистический комплекс мощностью – до 810 тыс. тонн продукции в год. Он расположен в зоне консолидации сельскохозяйственной продукции, – сказал Дмитрий Вольвач. – Помимо «Агроэксперсса» в российско-узбекистанском портфеле прорабатывается еще порядка 60 проектов по линии межрегионального сотрудничества»

В ходе встречи Мурат Керефов поделился передовым российским опытом поддержки инвестпроектов, в том числе практикой внедрения регионального инвестиционного стандарта, льготного кредитования в рамках «Фабрики проектного финансирования», таксономии проектов технологического суверенитета, налоговых и тарифных льгот, территориальных преференций. Особый интерес у узбекистанских партнеров вызвал механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

«СЗПК – наша флагманская мера. Соглашение защищает интересы инвесторов, создавая прогнозируемые условия реализации крупных проектов. С одной стороны, стабилизационная оговорка не допускает применение актов, ухудшающих условия реализации инвестпроекта. С другой, инвестор может возместить затраты на инфраструктуру, созданную под проект. В рамках 57 соглашений мы привлекли в экономику более 2,6 трлн рублей», – поделился опытом Мурат Керефов.

Татьяна Илюшникова информировала о системе мер поддержки малого и среднего предпринимательства в России, созданной инфраструктуре и успешных практиках.

«Поддержка оказывается как онлайн, так и офлайн. У нас в стране действуют более 400 Центров «Мой бизнес», а также запущена цифровая платформа МСП. Предприниматели могут получить услуги по льготному финансированию, найти новые рынки сбыта, получить консультацию и обучиться новым навыкам и компетенциям. Мы предприняли целый ряд шагов по развитию сотрудничества между МСП России и Узбекистана. В рамках «Президентской программы» проходят стажировки в Республике Узбекистан. Так, после прошлогодней стажировки было подписано соглашение о поставках в Оренбургскую область хлопковых тканей, а пензенский предприниматель совместно с партнерами из Узбекистана оптимизировал производство спортивной одежды. Развиваются и другие совместные проекты. Также на этой неделе «МСП Банк» запустил расчеты в узбекских суммах. Мы открыты к развитию дальнейшего сотрудничества», – сказала Татьяна Илюшникова.

