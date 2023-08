Пятеро студентов НГУ получат стипендию от Тинькофф

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Тинькофф объявил результаты ежегодной стипендиальной программы для талантливых студентов на 2023-2024 учебный год. Победителями стали 200 студентов из 29 вузов России, среди них – пятеро студентов Механико-математического факультета, Физического факультета и Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета. На протяжении всего учебного года они будут получать ежемесячную стипендию в размере 25 000 рублей, а также менторскую поддержку Тинькофф. По окончании вуза их ждет отложенное предложение о работе в этой компании.

Заявки на участие в стипендиальной программе Тинькофф подали более 13 тысяч студентов из 30 стран: России, Беларуси, Китая, Индии и других. Все они обучаются в российских вузах. Финалисты набрали максимальное количество баллов во время отборочных испытаний: экзамена, оценки портфолио, интервью с экспертами. В экспертный совет программы вошли топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из IT-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций.

— Студенты НГУ отличились активным участием в развитии студенческого, олимпиадного и профессионального сообщества: они преподают и руководят кружками, помогают с адаптацией и учебой абитуриентам и первокурсникам, работают в летних школах, участвуют в хакатонах и профильных олимпиадах, занимаются написанием научных статей и делятся результатами исследований на конференциях, — отметила HR Тинькофф Центра Разработки в Академгородке Наталья Манжосова.

Среди победителей – студент второго курса Исследовательской группы фундаментальной математики ММФ НГУ Станислав Еловацкий. Он входил в состав команды, представляющей НГУ на 30-й Международной математической олимпиаде (IMC) для студентов высших учебных заведений, которая проходила с 31 июля по 6 августа в Болгарии. По итогам индивидуального зачета ребята завоевали четыре медали: две золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

— О стипендиальной программе Тинькофф я узнал из поста группы ММФ НГУ, и несмотря на сомнения, решил принять в ней участие. Уверен, что успех пришел благодаря моим победам в вузовских международных олимпиадах, активной преподавательской и научной деятельности. Стипендию от Тинькофф я собираюсь направить на учебные потребности, такие как поездки на конференции, покупку книг и оборудования, — рассказал Станислав.

Справка: Впервые стипендиальная программа для талантливых студентов Тинькофф была запущена в 2022 году. Она направлена на финансовую поддержку студентов, чтобы дать возможность молодым талантам сфокусироваться на обучении и достижении выдающихся академических результатов. Еще одна задача программы – сформировать сообщество лучших российских студентов. Стипендиатов объединяют в комьюнити с доступом к закрытым мероприятиям и образовательным материалам Тинькофф: курсам, лекциям, базам знаний. В 2023 году к двум трекам – «Разработка» и «Аналитика» – добавился еще один – «Информационная безопасность». При подаче заявок по всем трем трекам учитывались выдающаяся академическая успеваемость претендента, его участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях, работа над собственными проектами по разработке (pet-project) и другие инициативы. Также эксперты принимали во внимание мотивацию и ценности претендента, навыки командной работы и другие софт-скиллы. По итогам отбора в три этапа и были выбраны победители.

