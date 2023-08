Профессор ГУУ выступил на заседании круглого стола Общественной Палаты Российской Федерации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Развитие целевой подготовки и организованного привлечения в Россию востребованных иностранных работников», в работе которого принял участие, был модератором и выступил с докладом член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД, профессор ГУУ Владимир Волох.

Соорганизаторами выступили комиссии и группы Совета при Президенте РФ по межнациональной отношениям, Торгово-промышленной палаты РФ и Госдумы. Всего в работе круглого стола участвовало более 70 человек.

На повестке собрания стояли актуальные вопросы трудовой миграции.

Профессор ГУУ Владимир Волох в своем выступлении обратил внимание на то, что развитие реализованной трудовой миграции невозможно рассмотреть без самих участников этого процесса.

«Рынок посреднических услуг не регулируется, в связи с этим необходим комплекс мер, которые упорядочат поток трудовых мигрантов. Целесообразным считается создание соответствующей системы привлечения иностранных работников через введение государственной формы регулирования, которая мотивировала бы и стимулировала соответствующие организации по подбору иностранных работников к работе в интересах и работников, и работодателей. Саморегулирование зарекомендовало себя как эффективный способ регулирования в строительной сфере и ряде других отраслей», — добавил он.

Также на заседании был представлен проект рекомендаций по формированию условий для целевого набора и организованного набора мигрантов.

Пожалуй, самой главной рекомендацией можно назвать создание саморегулируемых организаций (СРО) для эффективной работы по организационному набору трудовых мигрантов.

Владимир Волох подчеркнул, что в контексте обсуждаемых вопросов саморегулируемые организации операторов услуг по подбору и привлечению иностранных работников могли принимать участие в развитии доэмиграционных центров, содействовать разработке и внедрению в деятельность центров механизмов контроля качества работы по подбору, подготовке кандидатов для российских работодателей.

