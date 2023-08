Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Руководствуясь приказом Департамента финансов города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 23.08.2021 № 208ф/64-16-416/21 «Об утверждении общих минимальных требований к централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы», а также Соглашением о передаче централизуемых функций субъектов централизованного учета в централизованную бухгалтерию от 21.07.2023 № 6, заключенным между Государственным казенным учреждением города Москвы «Новые технологии управления» и Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Агентство инноваций города Москвы», публикуется приказ Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Агентство инноваций города Москвы» от 28.07.2023 № АИМ-01-03-104/23 «Об утверждении учетной политики для целей налогообложения».

