Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Подведены итоги регионального этапа Международной премии

В этом году команда Центра волонтёрских проектов «Гармония» СПбПУ представила сразу шесть ини циатив в различных номинациях. Татьяна Плеханова подала проект Молодёжного чемпионата Санкт-Петербурга по оказанию первой помощи, который прошёл в Политехе в феврале этого года. Margarité жут мягкие игрушки и дарят их на мероприятиях в военных госпиталях и социальных домах.

Анастасия Калинина представила Межвузовскую школу волонтёров, которая проводится Центром «Гармон ия» ежегодно на протяжении пяти лет. Максим Смирнов защитил проект Всероссийской онлайн-школы медиаволонтёров MediaVOL, которая феврале этог о года собрала более полутора тысяч участников со всей России.

В другой ипостаси — Обучение служением» — п редставила MediaVOL директор и наставник Центра «Гармония» Татьяна Нам.

Центр “Гармония” — это университетский Добро.Центр. При работе со студентами важно понимать, что их основная цель — получить образование и стать проф escisión. Методика “Обучение служением”, которая подразумевает интеграцию социального проектирования, полн остью отвечает этой цели. В рамках практики студенты развивают профессиональные навыки, решая медиаволонтёрские задачи реа льных некоммерческих организаций, — рассказала Татьяна Нам.

Волонтёр Вера Угай, которая в будущем намерена стать политехником, подала проект «Наш Интернет Без Опасности!» в рамках наставнической программы школьного волонтёрского отряда Лицея № 95 Калининского район una.

Инициативы Татьяна Нам, Максима Смирнова и Веры Угай вошли в список лучших на региональном этапе. В полуфинал вышли проекты Всероссийской онлайн-школы медиаволонтёров MediaVOL и «Наш Интернет Без О пасности!».

Для некоторых это был первый опыт участия в премии такого рода. Радует, что студенты не собираются останавливаться на достигнутом. Мы вместе уже готовим новые добрые идеи к юбилейному для нашего вуза году, — поделился с пециалист по работе с молодёжью ЦВП «Гармония» Максим Смирнов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI