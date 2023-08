Политехники на Премии #МЫВМЕСТЕ: от интеллектуального волонтёрства до обучения служением

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Подведены итоги регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ — самого престижного соревнования социальных проектов России и мира. Лучшие идеи получили грантовую поддержку до 3,5 миллионов рублей, консультации федеральных экспертов, а также вошли в сборник достойных практик добровольчества для тиражирования по всей стране. В числе победителей — три проекта Политехнического университета.

В этом году команда Центра волонтёрских проектов «Гармония» СПбПУ представила сразу шесть инициатив в различных номинациях. Татьяна Плеханова подала проект Молодёжного чемпионата Санкт-Петербурга по оказанию первой помощи, который прошёл в Политехе в феврале этого года. Маргарита Ковалёва подготовила заявку ДоброТворческой акции «Дарим Тепло», участники которой вяжут мягкие игрушки и дарят их на мероприятиях в военных госпиталях и социальных домах.

Анастасия Калинина представила Межвузовскую школу волонтёров, которая проводится Центром «Гармония» ежегодно на протяжении пяти лет. Максим Смирнов защитил проект Всероссийской онлайн-школы медиаволонтёров MediaVOL, которая феврале этого года собрала более полутора тысяч участников со всей России.

В другой ипостаси — уже как образовательную практику в рамках методики «Обучение служением» — представила MediaVOL директор и наставник Центра «Гармония» Татьяна Нам.

Центр “Гармония” — это университетский Добро.Центр. При работе со студентами важно понимать, что их основная цель — получить образование и стать профессионалами. Методика “Обучение служением”, которая подразумевает интеграцию социального проектирования, полностью отвечает этой цели. В рамках практики студенты развивают профессиональные навыки, решая медиаволонтёрские задачи реальных некоммерческих организаций , — рассказала Татьяна Нам.

Волонтёр Вера Угай, которая в будущем намерена стать политехником, подала проект «Наш Интернет Без Опасности!» в рамках наставнической программы школьного волонтёрского отряда Лицея № 95 Калининского района.

Инициативы Татьяна Нам, Максима Смирнова и Веры Угай вошли в список лучших на региональном этапе. В полуфинал вышли проекты Всероссийской онлайн-школы медиаволонтёров MediaVOL и «Наш Интернет Без Опасности!».

Для некоторых это был первый опыт участия в премии такого рода. Радует, что студенты не собираются останавливаться на достигнутом. Мы вместе уже готовим новые добрые идеи к юбилейному для нашего вуза году , — поделился специалист по работе с молодёжью ЦВП «Гармония» Максим Смирнов.

