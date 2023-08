Первая очередь строительства кампуса мирового уровня НГУ прошла экватор

Source: MIL-OSI Russian Language News

Строительство первой очереди кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета находится на экваторе: половина процесса уже позади. Так, по данным на 15 августа, техническая готовность учебного центра СУНЦ НГУ составляет 51 %, досугового центра СУНЦ НГУ – 48 %, обоих блоков комплекса студенческих общежитий – 50 %. Также строители начали работы по прокладке сетей связи.

— В СУНЦ активно идет подготовка к переезду в новые здания. И, конечно, работаем над обновлением содержания образования: актуализируем программы, традиционные для физматшколы, а также разрабатываем новые курсы и планируем реализацию новых проектов, — прокомментировала директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова.

Планировка учебного корпуса СУНЦ НГУ позволит сосредоточить лаборатории, просторные светлые учебные классы и оборудованные сверхмощной вентиляцией практикумы по биологии, физике и химии в одном месте и сделать процесс погружения школьников в исследования глубоким, интересным и безопасным. В досуговом центре детям будут доступны спортивные залы и тренажерные комнаты, современная библиотека, трансформируемый актовый зал и даже собственный планетарий.

Подробнее ознакомиться с визуализацией будущих помещений физматшколы можно по ссылке.

Помимо зданий СУНЦ НГУ, в первую очередь строительства, ведущегося в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты», входит комплекс студенческих общежитий на 690 мест. Уже к следующему учебному году студенты начнут осваивать комфортабельное жилье буквально в шаговой доступности от университета и с собственной благоустроенной территорией.

Кстати, до конца сентября жители Новосибирска могут повлиять на будущий вид территории университетского кампуса, поделившись своим мнением в специальной форме опроса. При разработке плана благоустройства подрядчики не только учтут мнение местных жителей по сохранению или добавлению новых объектов (тропинок, фонтанов, скульптур, дополнительного освещения и т.д.), но и вместе с экспертами Центрального ботсада СО РАН спланируют озеленение территории, чтобы кампус НГУ продолжал соответствовать концепции «университет в лесу».

