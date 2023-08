От уколов до высокоточных операций: посетители Московского урбанфорума в Гостином Дворе смогут попробовать себя в роли врачей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Посетители Московского урбанистического форума в Гостином Дворе могут попрактиковаться в оказании первой медицинской помощи, научиться делать инъекции и даже попробовать себя в роли хирурга. Для этого Кадровый центр столичного Департамента здравоохранения предоставил уникальное симуляционное оборудование.

«На тематических площадках форума, где представлены симуляторы Кадрового центра, взрослые и дети могут протестировать современные тренажеры для отработки медицинских навыков и почувствовать себя настоящими врачами. Всех желающих научат правилам оказания первой медицинской помощи, покажут, как правильно ставить уколы и измерять давление, а также познакомят с особенностями современной московской системы здравоохранения. Для детей у нас подготовлены мастер-классы и квесты, в ходе которых ребята узнают о пользе здорового образа жизни, познакомятся с основными правилами гигиены и сохранения своего здоровья, а также получат специальные. В игровой форме они смогут примерить на себя роль педиатра или офтальмолога, поучаствовать в проведении профилактического осмотра с использованием настоящего медицинского оборудования и реалистичных манекенов», — рассказала Юлия Уварова, исполняющая обязанности директора Кадрового центра.

Кроме того, для детей несколько раз в день проводят физкультминутки. Несложные упражнения помогают снять усталость, сформировать правильную осанку и повышают внимательность.

Кадровый центр представил на площадке около 100 единиц медицинского оборудования. Среди них симуляторы для проведения диагностических обследований, тренажеры для отработки сердечно-легочной реанимации и приема Геймлиха (его применяют, если, например, человек подавился и не может дышать), виртуальный стоматологический симулятор, а также аппарат, на котором учатся проводить ультразвуковые исследования органов брюшной полости, малого таза и грудной клетки.

Гости форума также потренируются в наложении шины при переломе или в проведении внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций на фантомах — имитациях отдельных частей тела. В Гостином Дворе можно будет увидеть и полностью оборудованный хирургический комплекс с симулятором уникального робота Da Vinci и реалистичным манекеном. Настоящий аппарат позволяет проводить малотравматичные операции, например при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями.

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы. На площади более четырех тысяч квадратных метров идет непрерывное профессиональное образование, проводятся оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов столичной системы здравоохранения. Центр оснащен более чем 1100 единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. Для отработки практических навыков и проведения оценки профессиональных компетенций используется 31 учебная станция. Площадка Кадрового центра аккредитована по 89 врачебным специальностям.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Здесь проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проводят бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте.

