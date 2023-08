Новое зачисление: в семье политехников прибыло

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Завершился очередной этап зачисления первокурсников на программы бакалавриата и специалитета в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. На контракт очной и очно-заочной формы обучения в 2023 году зачислены 1603 студента. Списки поступивших в университет можно посмотреть на сайте «Поступление 2023» . Всего же на сегодняшний день новоиспечёнными политехниками стали 5082 человек.

На этом приёмная кампания этого года для поступающих в бакалавриат и на специалитет не заканчивается. Следующий этап зачисления для студентов, поступающих на первый курс заочной формы обучения, пройдёт 8 сентября. Обращаем внимание, что приём документов заканчивается 18 августа.

Поздравляем всех, кто увидел заветный статус «Зачислен» в списках поступивших, и желаем, чтобы учёба вызывала только приятные эмоции, а если возникнут трудности на пути к диплому, воспринимайте их как новый опыт и возможность перейти на следующий уровень.

Сейчас у только что поступивших в университет ребят возникает множество вопросов. На сайте для первокурсников собрана полезная информация об общежитиях для иногородних, медицинских документах, необходимых для поступления, организационных собраниях и других важных моментах успешного начала обучения в университете. Добро пожаловать в Политех!

