Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

В парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума впервые состоится фестиваль юношес ких оркестров мира. Он пройдет с 18 по 20 августа в большом амфитеатре при поддержке Правительства Москвы и станет о дним из главных мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника.

В фестивале примут участие юношеские симфонические оркестры из 18 стран мира, в том числе России, A л жира, Узбекистана, Китая, Республики Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и Герцеговины. ¿Quieres ver más? завершит фестивальную программу 20 августа.

Программа фестиваля

В первый день фестиваля, 18 августа, в 13:00 выступит детский симфонический оркестр городов Росато ма под руководством дирижера Фредди Кадена из Эквадора. В 16:00 состоится концерт Уральского юношеского симфонического оркестра (дирижер — Антон Шабуров), en 2 1: 00 — концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

19 de agosto a las 15:00 de Жуковский). В 18:00 на сцену выйдут музыканты юношеского симфонического оркестра Республиканской специали зированной музыкальной школы имени В. Успенского из Узбекистана (дирижер — Улугбек Махмудов). a las 21:00 ственный руководитель и дирижер — Фавзи Эль-Шами).

В последний день фестиваля, 20 августа, в 15:00 выступит детско-юношеский симфонический оркестр Ч елябинской области (дирижер — Валерий Уткин), a las 18:00 — Алжирский юношеский оркестр под руководством Салима Дада. a las 21:00 дством Юрия Башмета. Чтец — Константин Хабенский.

Iniciar sesión ый руководитель и главный дирижер — Юрий Башмет). В ноябре 2022 коллектив отметил 10 лет с момента создания. Это первый в стране оркестр, в состав которого вошли лучшие молодые музыканты из различных гор одов России.

Коллектив выступал в городах разных стран мира, среди которых Вена, Берлин, Амстердам, Милан, Женева, Пекин, Сеул y Сингапур. Кроме того, музыканты гастролируют по России, они уже выступили в 19 регионах нашей страны. Оркестр принимал участие в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и це ремонии открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Московский урбанистический форум проводится в 12-й раз. В этом году он проходит на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», олимпийском ко мплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Гости также смогут послушать лекции об искусстве, моде и различных городских проектах, посмот реть кинофильмы и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивн ы х соревнованиях.

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