На западе столицы построили внутриквартальный проезд

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершилось строительство дорожного проезда, который соединил Аминьевское шоссе и проспект Генерала Дорохова, а также съездов на шоссе. Объекты получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проектируемый проезд № 1656 проходит от Аминьевского шоссе вдоль будущей линии четвертого Московского центрального диаметра до проспекта Генерала Дорохова. Открытие движения существенно улучшит транспортную доступность жилых кварталов, расположенных в этом районе.

«Ширина двухполосной дороги составляет 14,5–17 метров. Проектом предусмотрены велосипедная дорожка с двусторонним движением и тротуары для пешеходов. Для пассажиров городского общественного транспорта обустроены две остановки», — отметил Андрей Бочкарев.

Кроме того, здесь появились съезд и заезд на Проектируемый проезд № 1656 с Аминьевского шоссе и дорожный проезд вдоль яблоневого сада. Специалисты проложили все необходимые инженерные коммуникации, нанесли на дорожное полотно разметку, благоустроили и озеленили прилегающую территорию.

По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание объектам дорожной инфраструктуры.

«Общая протяженность новых дорог составляет около километра. К проверкам улично-дорожной сети привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований и испытаний дорожного покрытия. Всего за время строительства объекта состоялось семь выездных проверок», — отметил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Ранее Мэр Москвы сообщил об открытии дополнительного выезда из района Матвеевское на Аминьевское шоссе с эстакадой — съездом с проспекта Генерала Дорохова. Таким образом, улучшилась транспортная доступность большого микрорайона. До этого построили новую вылетную магистраль — проспект Генерала Дорохова — и путепровод, который связал проспект с улицами Матвеевской, Веерной и Нежинской.

