На Госпитальной и Рубцовской набережных временно ограничат движение транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В центре столицы изменится схема движения транспорта на нескольких набережных и в переулках. Это связано с проведением строительных работ.

С 19 до 20 августа, с 26 до 27 августа, с 2 до 3 сентября и с 9 до 10 сентября с 01:30 до 05:30 будет полностью закрыт участок Госпитальной набережной от Госпитальной улицы до улицы Новая Дорога. В эти же дни, а также с 16 до 17 сентября, с 23 до 24 сентября, с 30 сентября до 1 октября, с 7 до 8 октября и с 14 до 15 октября с 01:30 до 05:30 перекроют Рубцовскую набережную и съезд из Рубцова переулка в Госпитальный переулок до Лефортовской набережной.

Кроме того, на обеих набережных будут временно закрывать для движения некоторые полосы. Так, с 14 августа до 15 ноября перекрыты две из трех полос на участке Госпитальной набережной в районе владения 2, сооружения 1. Для проезда обустроят временные уширения.

С 14 августа до 15 ноября перекрыта одна полоса на участке Рубцовской набережной от дома 2/18 до Рубцова переулка. Благодаря переразметке проезжей части, обустройству временных уширений и перекрытию бокового проезда набережной двигаться можно будет по двум полосам.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI