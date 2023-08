Музыка и мороженое: всё о фестивалях на Московском урбанфоруме в «Лужниках»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» открылось несколько тематических фестивалей. Они ждут гостей в течение всего форума. Посетителям предложат попробовать мороженое со вкусом березового сока, посмотреть шоу мыльных пузырей, покорить скалодром и многое другое.

С 18 по 20 августа на площадке «Сделано в Москве» пройдет фестиваль мороженого. Посетители смогут полакомиться более чем 40 видами любимого десерта. Специально к этому фестивалю московская фабрика — АО «БРПИ» — подготовила два новых сорта мороженого под брендом «Сделано в Москве»: «Ваниль» — сливочное ванильное мороженое в вафельном стаканчике и «Ваниль — березовый сок» — сливочное ванильное мороженое с березовым соком в вафельном стаканчике.

Участников фестиваля ждет натуральное мороженое с орехами и фруктами, сорбеты, щербеты, а также новинка сезона — «Сливочный лимонад». Каждый посетитель сможет найти лакомство по душе, например мороженое без сахара или с витамином С и кальцием, инновационные веганские десерты, эскимо в горьком шоколаде и разнообразные сорта сливочного мороженого в вафельных стаканчиках.

Дети и взрослые смогут принять участие в гастрономических и творческих мастер-классах, увлекательных викторинах и конкурсах, розыгрышах вкусных призов и подарков.

Мороженое московской фабрики очень любят горожане и гости столицы. Она выпускает самый широкий в отрасли ассортимент продукции, ежегодно разрабатывает и выводит на рынок более 20 уникальных новинок, использует в производстве исключительно натуральное сырье и ингредиенты. Кроме того, фабрика — популярный объект промышленного туризма: более 30 тысяч человек ежегодно приходят на экскурсии по производству.

19 и 20 августа на сцене у Малой спортивной арены пройдет музыкальный фестиваль «PRO лето». Выступят более 50 топовых исполнителей: Егор Крид, OG Buda, МакSим, Slava Marlow, Хабибка, Антон Токарев, NLO, Dino MC47, Катя Голышева, группа Pizza, Chebanov, Akmal’, Kara Kross, «Космонавтов нет», Артем Качер и другие звезды. Программа начнется в 17:00. Как и на другие мероприятия Московского урбанфорума, вход будет свободным для всех желающих.

С 22 по 27 августа в рамках фестиваля «Сделано в Москве» организуют ярмарку. Столичные бренды представят все необходимое в преддверии учебного года — от школьной формы до канцелярских товаров. А с 1 по 3 сентября пройдет ярмарка мастеров, которые делают уникальные украшения, игрушки, предметы домашнего быта и многое другое.

Любителям изысканных блюд придется по вкусу гастрономический фестиваль со специальным меню столичных ресторанов. Здесь можно попробовать мини-чебуреки с камчатским крабом и креветками, традиционную паэлью в современной интерпретации, бургеры с мраморной говядиной и другие блюда. В выходные дни на сцене у Малой спортивной арены будут проходить кулинарные батлы и мастер-классы, на которых лучшие повара столицы продемонстрируют свое мастерство.

Насыщенная программа ждет гостей фестиваля городского хозяйства. Дети и взрослые могут принять участие в играх и мастер-классах специалистов городского хозяйства, примерить на себя профессии коммунальщиков, например побывать в роли инженера-энергетика или продумать сценарий архитектурно-художественной подсветки для Большого театра.

Самым смелым понравится 12-метровый скалодром, покорить который поможет опытный наставник.

Каждый день здесь проводятся Тесла-шоу. Специалисты энергетической компании с помощью катушки Тесла создают разряды молнии. Гостям предложат провести эксперимент и при помощи поваренной соли окрасить такой разряд в ярко-желтый цвет. Посетители также узнают, что такое плазменные шары и как сделать бенгальский огонь из проволоки.

На фестивале также можно увидеть 90 машин коммунальных и спасательных служб города. Среди них — техника для уборки городских улиц и укладки асфальта, аэролодка, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили и ретроавтомобиль дорожных служб. А дважды в неделю до конца августа можно стать свидетелем экскаватор-шоу: машинист многотонной машины виртуозно открывает ковшом бутылку воды, нарезает яблоки, закрывает спичечный коробок и с точностью до миллиметра опускает груз на цепи в узкую трубу.

Кроме того, в течение всего Московского урбанистического форума проходит фестиваль «Баскет XXL». Это самый продолжительный спортивный фестиваль России. На площадке «Под мостом» проводятся открытые соревнования профессионалов и любителей уличного баскетбола, мастер-классы звезд спорта, семейные старты и бесплатные тренировки Streetbasket Training Lab, доступные для людей разного уровня подготовки и возраста.

