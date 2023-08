«Музыка из кинофильмов и оперетт» в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева

Source: MIL-OSI Russian Language News

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева приглашает на концерт «Музыка из кинофильмов и оперетт». В программе прозвучат песни из культовых фильмов советского и мирового кинематографа в исполнении лауреатов российских и международных конкурсов.

У каждой песни своя история и судьба. Песня становится популярной, когда звучит в каком-то кинофильме, а иногда создается именно для кино. В концерте примут участие профессиональные певцы, студенты и выпускники московских музыкальных вузов.

