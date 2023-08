Москвичи смогут познакомиться с самым большим в мире карьерным самосвалом БелАЗ на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

20 августа с 12:00 до 20:00 на площади Дружбы Народов и за павильоном № 18 выставочно-торгового центра Республики Беларусь для гостей ВДНХ пройдут выступления известных белорусских музыкантов. Также все желающие смогут осмотреть огромный карьерный самосвал БелАЗ-7558 — гордость национального машиностроения. Вход свободный.

В этот день на сцену между фонтаном «Дружба народов» и павильоном № 1 «Центральный» выйдут ведущие коллективы и исполнители из Беларуси. Свои композиции исполнят виртуоз балалаечник Александр Воронище, а также заслуженные артисты Республики Беларусь Руслан Алехно, Александр Солодуха, арт-группа «Беларусы», заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко и фолк-шоу «Забабоны».

Также гости ВДНХ смогут подняться на палубу карьерного самосвала БелАЗ-7558, сделать оригинальные снимки в фотозоне «Качели» и приобрести сувениры с фирменной символикой.

На память о празднике можно будет отправить открытку с изображением самосвала в любую точку мира — «Почта БелАЗа» разместится рядом с самосвалом-гигантом.

С помощью технологий виртуальной реальности в зоне BelAZ-VR гости смогут познакомиться с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса — самым большим в мире карьерным самосвалом БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн — и прокатиться на нем, а также посетить завод «БелАЗ» в Жодине и своими глазами увидеть сборку легендарных гигантов.

