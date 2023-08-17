Михаил Мишустин посетил самарское предприятие Объединённой двигателестроительной корпорации «О ДК-Кузнецов»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación Rusa – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Председатель Правительства ознакомился с работой цеха по производству шестерён и агрегатов, це ха окончательной сборки газотурбинных двигателей большой и малой размерности для авиации и на земного применения, стенда испытаний двигателей большой размерности, осмотрел корпус производств а компрессоров газотурбинных двигателей и готовую продукцию предприятия.

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