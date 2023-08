Маршруты автобусов № 704 и 35 изменят по просьбам жителей района Люблино

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город продолжает развивать маршрутную сеть и повышать транспортную доступность районов. Так, по просьбам жителей района Люблино изменят маршруты автобусов № 704 и 35, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы улучшаем маршрутную сеть наземного городского транспорта с учетом пожеланий москвичей. В рабочий день автобусы № 704 и 35 в среднем перевозят порядка двух тысяч пассажиров. После того как мы скорректировали маршруты, жители района Люблино будут тратить меньше времени на ежедневные поездки», — добавил Максим Ликсутов.

Теперь автобусы будут останавливаться ближе к жилому комплексу «Люблинский парк». Это позволит жителям тратить меньше времени на дорогу и быстрее добираться до социальных объектов, в том числе до поликлиник и школ. Также отсюда станет проще доехать до станции Перерва второго Московского центрального диаметра и станций Люблинско-Дмитровской линии метро.

