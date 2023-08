Книги, мастер-классы, экскурсии: детская библиотека № 31 открылась после капремонта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Аэропорт после капитального ремонта открылась детская библиотека № 31. Читателей ждет удобная и функциональная культурная площадка с единой системой навигации и собственным символом, разработанным по индивидуальному заказу библиотеки.

Детская библиотека № 31 находится по адресу: улица Усиевича, дом 23. Впервые она открыла двери для читателей в 1954 году, став преемницей детской библиотеки № 89 Тимирязевского района Москвы.

Сегодня просторные и светлые помещения библиотеки занимают почти 500 квадратных метров. После переустройства, помимо абонемента и зоны хранения, здесь оборудовали зал для мероприятий, рабочие места, творческую мастерскую. Кроме того, сделали удобное зонирование и поставили мобильную мебель, теперь каждый посетитель может учиться, работать и проводить мероприятия в комфортной и уютной атмосфере. В гостиной появился шкаф с игрушками для малышей и телевизор для родителей, ожидающих окончания детских занятий.

Читателям предоставлен максимальный доступ к универсальному фонду библиотеки, который насчитывает 40,5 тысячи книг. Среди них — современные бестселлеры, энциклопедии, классические произведения, новинки художественной литературы для детей и подростков.

На базе библиотеки уже работает несколько студий и творческих мастерских, остальные откроются в сентябре этого года. Например, ведет набор на занятия студия театрального искусства для детей и подростков «Событие». Еще одна творческая студия проводит мастер-классы «Мастерим вместе с Финдусом» и устраивает встречи клуба мультипликации «Кадрики». Кроме того, жителей столицы приглашают на интерактивные экскурсии по Москве, занятия по рисованию во время прогулок по городу, заседания клуба английского языка для горожан старше 14 лет.

