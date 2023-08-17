Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

8 августа студенты онлайн-магистратуры “Управление IT-продуктом” центра “Пуск” МФТИ побывали на экскурсии в офисе SberDevices. Экскурсия прошла при поддержке команды дирекции академических партнерств SberDevices, en качестве организ атора выступили Михаил Войтко, академический директор онлайн-магистратуры и и исполнительный дирек тор команды цифровая витрина продуктов B2B SberDevices y Никулина Наталья, руководитель направления адапта ции персонала en SberDevices.

Экскурсию по офису провела Ольга Карпунина, аналитик Дирекции академических партнерств. Ольга рассказала о том, как устроена работа в одном из ведущих инновационных подразделений Сбе pa. Студенты пообщались с экспертами, которые создают широкий перечень продуктов от SberDevices для умн ых домов и не только: от умных колонок и ТВ-приставок до умных ламп. Также участники экскурсии узнали об особенностях управления разработкой и вывода на рынок подоб ных устройств, перспективных идеях в области IoT будущего и протестировали работу ряда демо-про productos de SberDevices.

Артур Покрашенко, propietario del producto SberBoom

Заместитель руководителя приоритетной поддержки SberDevices, Максим Васильманов, продемонстрировал, как работает режим аудио мультирум системы, а также рассказал про умный дом, который может управл яться с помощью целой линейки продуктов, разрабатываемых экспертами SberDevices. Студенты через ТВ-приставку SberBox смогли порисовать вместе с нейросетью Kandinsky, пообщаться с эксперта ми и узнать про стажировки.

“Экскурсия в SberDevices – это отличная возможность для студентов проникнуться духом инноваций и своими глазами увидеть результат труда менеджеров по IT продукту и продуктовой команды в целом. Одно дело, когда ты работаешь в таблицами и трекерами, другое дело – когда видишь результат с воего труда и понимаешь, какие перспективы в плане изменения образа жизни несут в себе новые технол огии”, – поделился Михаил Войтко.

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