Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит Международный военно-технический форум «Армия» – самое масштабное мероприятие страны в области оборонно-промышленного комплекса.

16 августа в рамках Конгресса «Диверсификация ОПК-2023», который традиционно проводится на площадке форума, состоялось пленарное заседание научно-практической конференции «Трансформация процессов диверсификации ОПК в новых политических и экономических условиях». Соорганизаторы конференции – Межведомственная рабочая группа коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса и коллектив программно-проектного офиса «Диверсификация» Государственного университета управления.

Проректор ГУУ Мария Карелина представила на пленарном заседании доклад «Научно-технический задел инженерных групп Государственного университета управления для реализации стратегической программы импортозамещения и достижения технологического суверенитета Российской Федерации». ГУУ, который ранее являлся инженерно-экономическим вузом, в наши дни развивает инженерное направление, активно участвует в решении стратегической задачи – достижения и укрепления технологического суверенитета.

Сегодня ГУУ реализует программы НИОКР совместно с Московским Политехом, НГТУ им. Алексеева, МГТУ им. Г.И. Носова и другими техническими университетами. Подписано соглашение с ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова и СКГМИ о создании консорциума, проведена «Первая инженерно-экономическая школа».

В ходе доклада был продемонстрирован широкий спектр возможностей Центра управления инжиниринговыми проектами, созданного на базе ГУУ, по актуальным направлениям – реверс-инжиниринг деталей и узлов машин, технологическое перевооружение производств, беспилотные авиационные системы. Среди разрабатываемых на данный момент проектов были выделены комплекс PASECA – роботизированные мини-аэропорты для дронов – и совместный с крымской компанией-разработчиком беспилотников «Клевер» проект «Vезделёт». Важно, что в Центре работают специалисты с профильным техническим образованием и сильными инженерными компетенциями, имеющие опыт работы на производстве, конструкторской деятельности, прошедшие профпереподготовку в Университете Иннополис. Инжиниринговый центр обладает портфолио уже реализованных заказов, в том числе для компаний «МИКОНТ» и «Меркатор Калуга».

Участники заседания – представители коллегии ВПК РФ, органов власти, Госкорпорации «Росатом», ПАО «Промсвязьбанк», промышленных и технологических организаций, университетов – обсудили вопросы инженерного подхода к диверсификации предприятий ОПК, оценки активности инфраструктуры развития на региональном уровне и практику подготовки управленческих и инженерных кадров на основе интеграции образовательных учреждений и промышленных предприятий.

В мероприятии приняла участие глава администрации города Обнинска, выпускница ГУУ Татьяна Леонова – в ходе обсуждения она предложила университету войти в качестве исполнителя в проект по организации международного кластера ядерного образования в Обнинске. 14 августа Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал идею создания данного кластера в ходе встречи с главой Госкорпорации «Росатом».

Директор департамента поддержки новых бизнесов Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Байдаров поделился формулой диверсификации внутри своей компании, которая включает в себя территориальное развитие, трансфер технологий и фундаментальные исследования. Он отметил, что без подготовки собственных высококвалифицированных кадров невозможен технологический суверенитет.

В завершение конференции член Президиума коллегии ВПК РФ Вячеслав Шпорт вручил благодарность за организацию конференции в рамках форума коллективу ГУУ: ректору Владимиру Строеву, проректору Марии Карелиной, директору ППО «Диверсификация» Андрею Сычеву, директору Института экономики и финансов Галине Сорокиной, заместителю директора Института экономики и финансов Артёму Савостицкому.

По окончании основной части пленарного заседания состоялись переговоры представителей ГУУ с советником Министра промышленности и торговли Республики Татарстан, председателем правления Машиностроительного кластера Татарстана Сергеем Майоровым. Достигнуты договорённости о сотрудничестве, представители Центра управления инженерными проектами ГУУ приглашены в Машиностроительный кластер Татарстана для определения направлений взаимодействия и реализации совместных проектов. По результатам переговоров с председателем Совета директоров ЦБТ «Алабуга» Владимиром Бойко достигнуты договорённости о разработке конструкторской документации по заказу ЦБТ.

Необходимо отметить, что организацией конференции занималась административная группа сотрудников ГУУ во главе с заместителем директора ИЭФ Андреем Сычёвым.

На этом участие ГУУ в форуме «Армия-2023» не заканчивается. 18 августа в Научной библиотеке ГУУ состоится круглый стол на тему «Экосистема технологического суверенитета: институциональные рамки и кадровые ограничения», который также входит в программу форума.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI