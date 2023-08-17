Añadir a favoritos

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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Столичная косметологическая компания получила от города льготный заем в размере 100 миллио нов рублей под три процента сроком на пять лет. Средства направят на закупку сырья, материалов и комплектующих, которые используются при пр оизводстве экспортной продукции. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

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MOSCÚ помогает столичным производственным предприятиям развивать экспортное направление. Так, косметологической компании “Биг” был предоставлен льготный заем на закупку сырья, обор удования и комплектующих, которые используются при производстве продукции, идущей на экспор т. Предприятие получило 100 миллионов рублей сроком на пять лет под три процента. При этом компания инвестирует не менее 65 миллионов рублей собственных средств в развитие экспортно й деятельности», — рассказал Владимир Ефимов.

Предприятие выпускает весь спектр косметической продукции для детей и взрослых: шампуни, м ыло, кремы, профессиональные средства для ухода и окрашивания волос и многое другое. При производстве учитывают все российские и международные стандарты, а также уделяют особое вним ание принципам экологической ответственности.

Ver más х программы «Экспорт» и позволяют нарастить объемы торговли с Грузией, Казахстаном, Белоруссие й, Туркменией, Узбекистаном, Монголией. У компании уже налажены поставки в страны СНГ, Сирию, Иран и другие государства.

«Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает производственным ко мпаниям около 10 мер поддержки, в частности льготные кредиты и займы. Так, по программе “Экспорт” предприятия могут получить до 300 миллионов рублей на срок до p яти лет. Такая помощь от города позволяет им наращивать поставки за рубеж благодаря закупке сырья, оборудования и росту количества рабочих мест», — отметил руководитель столичного Департамента инвести ционной и промышленной политики

Владислав Овчинский.

Precio de compra por 200 millones de rublos. Средства позволили нарастить экспорт в страны Таможенного союза и Азии, а также значительно увел ичить объем поставок за рубеж.

Направить заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по adrесу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, четвертый этаж. Вся необходимая информация также доступна на сайте фонда или по телефону: +7 495 777-26-96.

Кроме того, экспортерам предоставляют поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт». Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое. Платформа работает в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыш е 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малы х. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, ме дицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям увеличивать объемы реализа ции продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки горо да, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на с айте economía.mos.ru.

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