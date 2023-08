В России получение консультации врача не зависит от доходов семей и доступно каждому

Source: MIL-OSI Russian Language News

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что более 60% россиян занимаются самолечением вместо визита к врачу, чему способствует доступность лекарств в российских аптеках. Особенно это характерно для лёгких заболеваний. Затраты на медикаменты зависят от дохода, и довольно часто люди заменяют дорогие лекарства более дешевыми. Статья опубликована в International Journal of Health Economics and Management. В сфере экономики здравоохранения одна из классических тем — это определение эластичности расходов на здоровье по доходу. Иными словами, учёные оценивают, насколько изменяются траты на лечение при изменении уровня благосостояния человека. Если изменяются кардинально, эти расходы эластичны, если остаются примерно такими же — неэластичны. Подобные исследования позволяют понять, насколько услуги здравоохранения доступны разным слоям населения. Однако большинство работ в этой области посвящено западным странам, а ситуацию в России исследовали мало.

Учёные НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге провели исследование на базе Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. У респондентов спрашивали, были ли у них какие-то проблемы со здоровьем за последние 30 дней. Тяжесть заболевания могла быть самой разной — от лёгкого недомогания до серьёзных случаев. Далее у опрашиваемых выясняли, что они при этом делали: обращались к врачам или занимались самолечением. Затем уточняли информацию о том, сколько было потрачено на консультации и на лекарства. В результате в расчёты экономистов попали ответы более чем 10 тысяч россиян из разных регионов страны. Выяснилось, что более чем в 60% случаев россияне лечатся самостоятельно. Это объясняется доступностью лекарств в российских аптеках. Во многих странах купить препараты без рецепта сложно, поэтому люди чаще посещают врачей. У нас же человек может сходить на приём в поликлинику один раз, а потом несколько лет пить лекарства по той схеме, которую ему посоветовал врач. Кроме того, россияне зачастую берут информацию из интернета или советуются со знакомыми.

В России распространено самолечение, что само по себе неплохо, ведь это разгружает систему здравоохранения. Плохо, когда пациент безграмотно пользуется лекарствами. Тут, конечно, стоит вспомнить о применении антибиотиков, но это тема уже других исследований.

Расчёты показали, что получение консультации врача не зависит от доходов семей, а значит, доступно в России широким слоям населения. Связано это в первую очередь с системой бесплатной медицины. Однако система обязательного и добровольного страхования зачастую не покрывает расходов на лекарства. Поэтому затраты на медикаменты при профессиональном и самостоятельном лечении практически одинаково зависят от дохода, и, соответственно, лица с высокими заработками больше тратят на препараты.

Такой результат говорит о том, что для населения с низким уровнем доходов доступность здравоохранения может быть ограничена высокой стоимостью лекарств. Значит, им придется искать более дешевые аналоги или отказываться от дорогостоящих препаратов. И это тревожный сигнал, потому что лекарства — это неотъемлемая часть любого лечения.

