Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) на западе столицы в Ново-Переделкине построят реабилитационно-медицинский центр, гостиницу и спортивный кластер. Для этого город предоставит инвестору в аренду участок площадью 2,4 гектара. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В ходе реализации масштабного инвестиционного проекта застройщик возведет на участке площадью 2,4 гектара реабилитационно-медицинский центр с гостиницей и спортивным кластером. Суммарная площадь комплекса составит 36 тысяч квадратных метров. Благодаря строительству объекта повысится доступность медицинской помощи для москвичей и жителей других регионов, также у горожан появится больше возможностей для занятий спортом», — рассказал Владимир Ефимов.

Новые объекты возведут на 9-й Чоботовской аллее (владение 35).

«Город предоставит застройщику участок без проведения торгов в аренду на пять лет. За это время инвестор должен построить медицинский центр площадью 15 тысяч квадратных метров отделения реабилитации площадью шесть тысяч квадратных метров. Еще четыре тысячи квадратных метров займет спортивный кластер и 11 тысяч квадратных метров — гостиница», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для реализации МаИП город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов с 2016 года. Чтобы получить такой статус, инвесторы должны предложить интересный проект. Предпочтение отдается новым производствам, спорткомплексам и социальной инфраструктуре.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI