Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года в столичных медицинских учреждениях заменили 238 лифтов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках реализации программы “Развитие здравоохранения города Москвы” выполнены работы по замене в действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает современным требованиям безопасности», — рассказал заммэра.

Специалисты комплекса городского хозяйства меняют лифты поэтапно, чтобы врачи и пациенты могли свободно передвигаться между этажами.

«Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, и оснащены системами высокой точности остановки», — отметил Петр Бирюков.

Для маломобильных посетителей и пациентов с нарушениями слуха и зрения предусмотрены поручни, устройство для речевых объявлений и кнопки с азбукой Брайля.

Подъемники также оснащены вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при нештатной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери. Все детали и компоненты — отечественного производства, что упрощает обслуживание.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI