Владимир Путин и Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

В Москве открыто движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский». В запуске приняли участие Президент России Владимир Путин, Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Прежде всего, хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами. Ну и всеми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде. Что говорить. Это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, что там счет пойдет в конце концов на миллион», — отметил Владимир Путин.

Сергей Собянин назвал открытие МЦД-3 историческим событием. По его словам, новый диаметр объединит северо-запад и юго-восток Москвы и Московской области.

«Для этого, конечно, была проделана колоссальная работа вместе с “Российскими железными дорогами”, с Московской областью при поддержке Правительства Российской Федерации и при вашем непосредственном контроле за этим большим проектом. Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест в два раза будет больше, сократится в 1,5 раза интервал движения, и стоимость поездок снизится до 3,5 раза», — отметил Мэр Москвы.

По словам Андрея Воробьева, сейчас вдоль МЦД-3 в Московской области живет один миллион человек, а в ближайшей перспективе людей здесь станет в два раза больше благодаря проектам программы реновации старого жилья. «Каждое открытие МЦД — это большое событие, потому что качество поездки, возвращения домой совершенно другое. 180 рублей и 65, которые сегодня человек платит, — это огромная разница. И самое главное, что МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но и всю инфраструктуру благоустройства: парковочное пространство для огромного количества подмосковных городов меняется», — подчеркнул губернатор Московской области.

Олег Белозеров поблагодарил Владимира Путина за поддержку железнодорожного транспорта и проекта Центрального транспортного узла. «Для железных дорог это новая жизнь. Историческая справка: все входы в Москву были построены либо в конце XIX века, либо в начале XX века. Самый последний значимый объект был построен в 1908 году — это малая кольцевая железнодорожная структура. 100 лет к железной дороге в Москве активно никто не подступался», — рассказал глава ОАО «РЖД». Самым трудным участком нового диаметра он назвал тот, что прошел по центру города. Работа в стесненных условиях была не такой большой по объему, но очень трудоемкой.

Сегодня, когда эта работа завершена, поезда на МЦД-3 войдут в график в течение трех часов с момента запуска движения. Они будут следовать каждые пять с половиной минут, добавил Олег Белозеров.

Во время церемонии Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о планах по развитию пассажирских перевозок не только в Москве, но и на всем Центральном транспортном узле. Они включают строительство пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) «Ярославско-Павелецкий», развитие и модернизацию железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими областными центрами ближайших городов, а также создание системы высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

МЦД-3, связавший Зеленоград и подмосковный город Раменское, представляет собой новый сквозной маршрут, который проходит через всю столицу. Ранее такого не было, а для поездки с юго-востока на северо-запад москвичи должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал либо на метро.

Среди преимуществ нового диаметра:

— рост числа пассажирских мест более чем в два раза — с 0,9 до 1,9 миллиона в сутки, при этом даже в часы пик в вагонах станет просторнее;

— сокращение интервала движения поездов в 1,5 раза (до 5,5 минуты в час пик), а также отмена дневных перерывов;

— снижение стоимости поездок до 3,5 раза. Например, благодаря введению тарифа МЦД и бесплатной пересадке на метро поездка от станции Ипподром (Раменское) до станции метро «Петровско-Разумовская» обойдется в 65 рублей вместо 230;

— реконструкция станции Крюково в Зеленограде, после чего она станет современным московским городским вокзалом Зеленоград — Крюково. С 18 августа в Зеленограде начнут останавливаться «Сапсаны», следующие по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Здесь также будут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва. «Зеленоград — это, по сути, вход высокоскоростной магистрали на Санкт-Петербург. Построен вокзал, который будет работать и на МЦД-3, и на будущую ВСМ», — сказал Мэр Москвы.

По оценкам, число пассажиров МЦД-3 к 2030 году достигнет примерно 577 тысяч человек в сутки, что в 1,7 раза больше, чем на Казанском и Ленинградском направлениях сейчас. Почти у 3,5 миллиона горожан теперь есть наземное метро в шаговой доступности. Открытие МЦД-3 улучшило транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, в числе которых Вешняки, Нижегородский, Лефортово, Ховрино и Останкинский. Жители Зеленограда, Химок, Раменского, Люберец и Жуковского смогут быстрее добираться до центра столицы.

Помимо этого, МЦД-3 связывает крупнейшие предприятия Московского региона — промышленный кластер Зеленограда, кластер авиастроения в Люберцах и другие.

В результате запуска нового диаметра за счет перераспределения пассажиропотока будут разгружены на 15 процентов участки Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий метро. Уменьшится и число автомобилей на вылетных магистралях города, включая Ленинградское, Новорязанское, Новоегорьевское, Егорьевское и Косинское шоссе, Волгоградский и Октябрьский проспекты. Там станет на 6,9 тысячи автомобилей меньше, а количество вредных выбросов в атмосферу снизится до 36 тысяч тонн в год.

Общая протяженность новой линии наземного метро МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» составляет 85 километров. Сегодня работают 38 станций, позже откроются еще три — Малино, Рижская и Митьково. Благодаря этому москвичи смогут сделать 21 пересадку на метро, в том числе на Большую кольцевую линию метрополитена, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры.

Кроме того, появились новые прямые маршруты. Например, без пересадок можно доехать из Зеленограда до станции «Электрозаводская» и от Лихобор до станции «Авиамоторная». Путь от «Петровско-Разумовской» до «Электрозаводской» стал быстрее на 20 минут, а от Останкина до «Электрозаводской» — на 16.

В часы пик интервалы движения поездов на участке между станциями Останкино и Зеленоград — Крюково составят пять минутСнизит нагрузку на метро и автомагистрали: чем еще поможет городу МЦД-3

Для того чтобы соединить Казанское и Ленинградское направления, ОАО «РЖД» и Правительство Москвы проделали большой объем работ. Инфраструктура центрального участка МЦД-3 была фактически создана с нуля, ранее из-за сложности на подобное не решались.

В частности, были заново построены Митьковская соединительная ветвь, включающая тоннель длиной 400 метров (без учета подпорных стен), а также несколько других крупных искусственных сооружений и объектов инфраструктуры. В их числе современный городской вокзал Зеленоград — Крюково, соответствующий стандартам московского транспорта, Русаковский путепровод, Николаевский путепровод через пути Ярославского направления на станции Николаевка, развязка в Малине, парки для экипировки и отстоя поездов в Раменском и Зеленограде вместимостью 32 состава и длиной путей 12,4 километра.

Городские вокзалы и станции МЦД-3

МЦД-3 состоит из 38 станций, две из которых — Зеленоград — Крюково и Ховрино — являются полноценными московскими городскими вокзалами.

На станциях Казанского направления провели комплексный капитальный ремонт и благоустройство. Там заменили покрытия платформ, обновили лестничные спуски, ограждения, кассовые павильоны и другое. На станциях установили более восьми тысяч навигационных элементов (наименований станций, указателей), а также внедрили новые стандарты аудиоинформирования пассажиров.

Еще три станции — Малино, Рижская и Митьково — строятся. В 2026 году стандарт московского городского вокзала планируется внедрить на 21 станцию МЦД-3. Таким образом, на третьем диаметре будет 23 вокзала.

Сергей Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут в эксплуатацию на МЦД в 2023 год

Современные поезда

Перевозить пассажиров Ленинградского и Казанского направлений будут 122 поезда. Более 70 процентов подвижного состава — новые «Иволга», «Ласточка» и ЭП2Д. При этом на диаметральном маршруте МЦД-3 будут только новые вагоны.

В 2024 году оставшиеся 30 процентов устаревших составов заменят на современные модели. Таким образом, как на МЦД-3, так и на маршрутах дальних пригородных зон будут курсировать новые поезда.

Комфорт пассажиров и поддержка российских машиностроителей: Сергей Собянин — о четвертом поколении поездов МЦД «Иволга»

Тарифы и билеты

На МЦД-3 действует единая тарифная система наземного метро. Оплата проезда осуществляется по карте «Тройка» и другими привычными для пассажиров способами.

Как на МЦД-1 и МЦД-2, на маршрутах МЦД-3 предусмотрены три тарифные зоны:

— «Центральная», в которую входят станции от Ховрина до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» — 50 рублей;

— «Пригород» — станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки — 65 рублей;

— «Дальняя» — станции от Клина до Алабушева и от 88-го километра до Совхоза, стоимость разовой поездки — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода».

При этом при поездке по карте «Тройка» доступна бесплатная пересадка в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами. Таким образом, для пассажиров зоны «Центральная» стоимость поездок будет на уровне метро.

Для пассажиров зоны «Пригород», куда входят Зеленоград, Химки и Раменское, стоимость поездок снизится еще больше. Раньше они платили до 180 рублей за одну поездку на железнодорожном транспорте и 50 рублей за метро. После запуска МЦД-3 они будут тратить 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. Максимальное снижение цены составит до 3,5 раза за одну поездку.

Жители Зеленограда сэкономят 67 тысяч рублей в год, а жители Москвы в зоне «Центральная» — до 23 тысяч.

Сергей Собянин: С открытием новых диаметров пассажиры смогут экономить на проездеБилетную систему московского транспорта внедряют на Ленинградском направлении железной дороги к открытию МЦД-3

Изменения маршрутов наземного транспорта в Московской области

В процессе подготовки к открытию МЦД-3 многие автобусные остановки перенесли ближе к станциям, изменили схемы подхода пассажиров, благоустроили пешеходные переходы и сделали дополнительные автостоянки.

После запуска МЦД-3 будет поэтапно реализован план изменений маршрутов наземного городского пассажирского транспорта: усилены маршруты, ведущие к станциям МЦД-3, а те, что дублируют третий диаметр, сократят или отменят.

Транспортные схемы новых маршрутов разработали профильные научные институты Москвы. После их внедрения поездки станут более быстрыми и комфортными.

Кроме того, Мэром Москвы принято решение об установке современных остановочных павильонов у станций МЦД как в Москве, так и в Московской области.

Пассажирам семи городских маршрутов станет удобнее добираться до станций МЦД-3

Московский городской вокзал Зеленоград — Крюково

Станция Зеленоград — Крюково МЦД-3 — главный пересадочный узел Зеленограда. Помимо поездов МЦД-3 и традиционных пригородных электричек, с 18 августа там начнут останавливаться «Сапсаны», следующие по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Реконструкция вокзала велась с 2021 года. В результате в Зеленограде появился современный трехуровневый московский городской вокзал, включающий пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетными комнатами, три островные платформы с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и солнца, а также широкий транзитный подземный переход площадью 1,5 тысячи квадратных метров с пологим спуском и подъемом, который заменил старый узкий тоннель.

Выход с платформ организован по обе стороны железной дороги — к улице Ленина, Солнечной аллее, Новокрюковской улице и Панфиловскому проспекту.

Безбарьерная среда, включающая эскалаторы и лифты, облегчает пользование вокзалом для маломобильных пассажиров, пожилых людей, пассажиров с колясками, с детьми и громоздким багажом.

В результате реконструкции здесь появятся удобно расположенные остановки наземного транспорта, где можно будет пересесть на автобусные маршруты.

Впервые в Москве терминалы для автобусов обустроят на действующей эстакаде. Кроме того, с одной стороны железной дороги организуют пересадку по карусельному принципу: автобусы всех направлений будут подъезжать непосредственно к входу на станцию. Пассажирам не нужно переходить проезжую часть, а общественный транспорт сможет разворачиваться под конкорсом. Для транспорта обустроят отстойно-разворотную площадку и конечную станцию.

Остановки на Привокзальной площади перенесли ближе к выходу из нового пассажирского терминала, кроме того, оборудовали дополнительные рефюжи (посадочные площадки) и пешеходные переходы.

Изменение схемы автобусного движения позволило сократить время пересадки с поезда на автобусы в два раза — с шести до трех минут.

Прилегающую к вокзалу территорию благоустроили. Там обновили покрытие пешеходных дорожек и проезжей части, сделали новое освещение, установили малые архитектурные формы и провели озеленение.

Ожидается, что в результате запуска МЦД-3 к 2025 году количество пассажиров московского городского вокзала Зеленоград — Крюково вырастет в 1,5 раза — до 50 тысяч человек в сутки.

Новый транспортно-пересадочный узел в Зеленограде улучшит транспортное обслуживание более чем 170 тысяч человекСергей Собянин утвердил проект планировки территории вдоль северной части будущего МЦД-3

Планы по развитию пассажирских перевозок в Москве и на Центральном транспортном узле

В ближайшее время откроют четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский».

Дальнейшие планы развития пассажирских перевозок в Москве и на Центральном транспортном узле включают реализацию трех крупнейших проектов, среди которых запуск МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» длиной 89 километров с 39 станциями. Он свяжет подмосковные города Пушкино и Щелково на севере и Домодедово на юге.

Планируется, что центральную часть пятого диаметра построят под землей, там же можно будет сделать пересадку на станции московского метро. Предполагается, что МЦД-5 станут пользоваться до 603 тысяч пассажиров в сутки.

«Мы в свое время обсуждали и думали, чтобы реализовать его параллельно с МЦД-3 и МДЦ-4, но все предпроектные решения показали, что по действующей наземной инфраструктуре его запустить невозможно. Надо будет пройти под центром города 12 километров и соединить, соответственно, Ярославское и Павелецкое направления, — рассказал Сергей Собянин. — Это в значительной степени разгрузит центральные вокзалы Москвы и даст возможность проезда с севера на юг Москвы и с юга на север. Пять станций в центре Москвы дополнительно еще будут построены».

Кроме того, предусмотрена модернизация пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими областными центрами ближайших субъектов Российской Федерации. Проект охватывает 11 регионов с населением 31 миллион человек. После его реализации интервалы движения поездов между областными центрами и Москвой сократятся с 45–180 до 20–30 минут. Кроме того, обновят подвижной состав.

Продолжением диаметров станет создание на их конечных станциях пассажирских хабов для тех, кто едет в Москву и Подмосковье из других регионов, заявил Сергей Собянин. «Пассажиры, например, из Тулы доедут до Подольска и там пересядут уже на диаметры наши, где совершенно другой тариф, возможность пересадки на метро и так далее. То есть они, по сути дела, войдут в систему уже городского транспорта», — пояснил Мэр Москвы.

Соответственно, еще 10 миллионов человек, которые живут в соседних областях и их областных центрах, получат хорошую транспортную доступность.

В планах — создание системы высокоскоростных железнодорожных магистралей. Это пять проектов общей протяженностью более 3700 километров, охватывающих территории, на которых проживает более 80 процентов населения России.

ВСМ дадут мощнейший импульс для развития всей страны, будут способствовать экономическому и технологическому прогрессу, положительно скажутся на повышении мобильности и увеличении человеческого капитала.

«Речь идет о создании не только высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, но и по большому счету до южного направления и до Екатеринбурга еще двух линий высокоскоростной магистрали, которая объединит, по сути дела, 80 процентов населения нашей страны. Сегодня железнодорожные перевозки в основном ведутся на одной линии: и грузовые, и пассажирские. В результате это тормозит и экономическое развитие, и передвижение пассажиров. Этот проект — новое слово, новый этап в развитии транспортной системы не только Московского узла, но и нашей страны», — заявил Сергей Собянин.

Благодаря реализации ВСМ-1 Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва время в пути между двумя крупнейшими населенными пунктами страны сократится в 1,8 раза — с четырех часов пяти минут до двух часов 15 минут, между Тверью и Москвой — с одного часа шести минут до 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — с трех часов 10 минут до 29 минут.

По мнению Владимира Путина, строительство новой магистрали для передвижения пассажиров позволит освободить действующие пути для грузов. Их можно будет перевозить быстрее, что окажет важное влияние на экономику России.

«Но это, безусловно, должен быть только первый этап работы, потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний, нужно двигаться в Воронеж, и из Нижнего в Казань, и из Казани в Уральский регион. Это существенным образом не только снизит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, это существенным образом подтолкнет связанность, улучшит связанность страны, подтолкнет такие, казалось бы, далекие от транспорта сферы, как образование, наука, потому что когда люди смогут передвигаться легко там в течение получаса — часа от одной крупной агломерации в другую, то это уже, на самом деле, время, то есть расстояние, будет измеряться не километрами, а минутами и часами передвижений», — подчеркнул Президент России.

Владимир Путин отметил, что экономия времени в пути положительно повлияет на развитие высокотехнологичных сфер экономики, коснется металлургической промышленности, сферы ИТ-технологий и других. Обсудить эту работу на минском направлении Владимир Путин предложил с Президентом Белоруссии.

Сергей Собянин назвал 2023 год беспрецедентным в плане развития железных дорог Московского регионаДва новых диаметра и 14 пригородных вокзалов: как изменятся МЦД в 2023 годуБКЛ, МЦД и электробусы: Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры

Выставка «Станция Манеж»

С 19 августа по 10 сентября 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет выставка «Станция Манеж», посвященная достижениям транспортного комплекса столицы начиная с 2010 года. Она организована в рамках Московского урбанистического форума.

Посетители увидят крупнейшие транспортные проекты десятилетия, включая БКЛ, МЦК, МЦД, и узнают, как они улучшили движение, повысили качество и комфорт пассажирских перевозок в Московской агломерации.

Мультимедийная выставка будет интересна и взрослым, и детям. Для юных посетителей предусмотрена зона с играми, квестами и конкурсами, участвуя в которых они смогут получить подарки и выиграть сувениры транспортного комплекса Москвы.

Вход на выставку бесплатный.

