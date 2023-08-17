Более 90 процентов жилых домов и социальных учреждений Москвы готово к отопительному сезону

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 90 процентов многоквартирных домов и социальных учреждений. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону вышла на финишную прямую, в настоящее уже подготовлено более 90 процентов жилых домов и социальных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок — до 1 сентября», — отметил он.

Заммэра подчеркнул, что на особом контроле находится подготовка к зиме социальных объектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник и других. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь.

Специалисты ПАО «МОЭК» завершают проверку городских тепловых сетей, то есть более 17 тысяч километров трубопроводов. С середины мая проводятся температурные и гидравлические испытания, которые позволяют выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. В общей сложности в столице к зиме подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

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