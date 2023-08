Более 40 тысяч новых предприятий малого и среднего бизнеса открылось при поддержке города за четыре года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За последние четыре года при поддержке Москвы открылось свыше 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на внешнеэкономические изменения, этот сегмент бизнеса продолжает активно развиваться. Ежегодно в столице регистрируется более 100 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«На малый и средний бизнес приходится больше трети рабочих мест. Он создает комфортную среду и обеспечивает потребности жителей московских районов в товарах и услугах. В последние годы новые предприятия чаще открываются в сфере торговли, производства, общественного питания, культуры и спорта», — отметила заммэра.

С открытием и развитием своего дела помогает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). В его центрах можно узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и воспользоваться ими. Учреждение организует обучающие программы для начинающих и действующих предпринимателей. В их число входят проекты «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-апгрейд» и другие.

С помощью МБМ индивидуальным предпринимателем стал организатор квестов и перформансов Игорь Феньков.

«Мы зашли на рынок в 2015 году и сразу нашли нужную нишу. Работать в плане налогов и отчетности комфортно. И хотя у нас бизнес очень привязан к сезону, с этого года мы начали подрастать и даже получили летом на 15–20 процентов клиентов больше», — рассказал он.

При поддержке города открыл вторую точку общественного питания индивидуальный предприниматель Амаяк Елян. Он получил на это профильный грант. Его первое заведение находится на улице Правды, второе — между станциями метро «Дмитровская» и «Савеловская». По его словам, инфраструктура у «Савеловской» развивается, после ввода в эксплуатацию Большой кольцевой линии появилось много новых выходов, стало гораздо удобнее добираться. Это уже оценили посетители пиццерии — сотрудники офисов.

При поддержке города компанию зарегистрировала Марина Фролова. Ее миссия — популяризация медицинского туризма в России, а также связанных с ним сервисов. Предпринимательница создала тематический информационный портал, который читают в 47 странах. По ее словам, большинство материалов посвящено Москве. Но столичные инициативы охватывают и другие регионы, стимулируя развитие индустрии гостеприимства, транспорта, ИТ и других отраслей.

Комфортные условия для бизнеса создают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Получить консультацию экспертов и узнать об актуальных мерах поддержки можно по телефону: +7 495 225-14-14 и на портале mbm.mos.ru.

