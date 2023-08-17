Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

В Московском метрополитене 17 августа открылась фотовыставка, на которой представлены работы участн иков конкурса «Без барьеров».

«Экспозиция приурочена к 35-летию Всероссийского общества инвалидов и размещена в переходе межд у станцией метро “Ленинский проспект” и Площадью Гагарина МЦК. Здесь представлено 15 фото о жизни маломобильных людей. Больше рассказывать пассажирам о социальных проектах и ​​повышать удобство и комфорт городског о транспорта для каждого — такую ​​задачу поставил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра М осквы по вопросам транспорта

Максим Ликсутов.

Выставка продлится до 17 сентября. Не вошедшие в нее работы можно посмотреть на странице Всероссийского общества инвалидов в социальн ых сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» yotelegrama.

Конкурс «Без барьеров» организован Всероссийским обществом инвалидов yoСоюзом фотохудожников России. Он проходит уже девятый раз. В этом году в нем приняли участие 363 автора из 67 регионов, включая 96 членов Всероссийского об щества инвалидов. Всего прислали более 3,3 тысячи fotografia.

Конкурс проводился в несколько этапов. Работы участников принимались с 6 февраля по 30 апреля, затем в период с 1 по 20 мая их отбирал y для выставки. До 20 июня жюри определяло победителей, которых объявят и наградят и наградят 17 и 18 август una.

В Московском метрополитене созданы комфортные условия для маломобильных пассажиров. На всех турникетах размещены тактильные надписи для слабовидящих горожан: на них шрифтом Бра йля нанесен указатель «Вход». Такие надписи есть и на колоннах экстренного вызова в метро и на МЦК. В кассах на всех станциях установлены индукционные петли для пассажиров с нарушением слуха, кот орые помогают лучше распознавать звук.

Кроме того, маломобильных горожан сопровождают сотрудники Центра обеспечения мобильности пас сажиров. Они рядом на протяжении всего маршрута — и в метро, ​​и в наземном транспорте.

Кто, если не я? Как в метро помогают маломобильным пассажирам

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL