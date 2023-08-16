Участники срочного рынка Московской биржи продемонстрировали рекордную активность

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

15 de agosto de 2023. Дневной объем торгов превысил 700 млрд рублей, а сделки в течение дня заключали свыше 67 тыс яч клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 года.

Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 65%.

15 de agosto лютные пары “доллар США – российский рубль”, “китайский юань – российский рубль”, “евро – российский р убль”, “евро – доллар США”, вечный фьючерс на доллар США, фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС, на природный газ, золото и нефть марки Brent.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточн ой Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые совре mens технологии торговли фьючерсами и опционами. 27 opiniones sobre acciones, 3 opiniones sobre valoraciones, 104 opciones de contacto y 55 opciones de color ы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

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