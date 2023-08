Собянин: Несмотря на санкции, все отрасли Москвы продолжают развиваться

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Несмотря на санкционное давление и уход с рынка иностранных компаний, все отрасли Москвы продолжают развиваться и наращивать обороты. Об этом рассказал Сергей Собянин во время выступления перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«У нас нет ни одной отрасли, которая бы не развивалась в плюсе: ни фармацевтика, ни автомобилестроение, ни строительство, ни транспорт, ни торговля, ни инновации, ни ИТ-отрасль. Все растут. Это еще раз подтверждает — чем больше на нас давят, чем в более сложной ситуации мы оказываемся, тем лучше мы работаем и лучше развиваемся», — отметил Сергей Собянин.

За первое полугодие рост промышленного производства составил рекордные девять процентов. На сегодня в промышленной сфере работают 700 тысяч москвичей. Это самое большое количество работающих в промышленности, среди всех регионов России.

«В прошлом году в федеральный бюджет с территории Москвы было перечислено 2,2 триллиона рублей. Это примерно столько, сколько Минфин России выделяет трансфертом всем регионам нашей страны», — уточнил Мэр Москвы.

В столице не была остановлена ни одна стройка, продолжается масштабная программа реновации жилья — жители старых панельных пятиэтажек получают новые современные квартиры. «Мы строим метро, мы строим дороги. Мы реконструируем пригородное железнодорожное сообщение, создавая наземное метро», — подчеркнул Сергей Собянин.

В городе реализуется одна из крупнейших программ по модернизации здравоохранения, продолжается благоустройство столицы. «Мы не перестаем благоустраивать наш город, не забываем наших стариков, людей, которым требуется наша помощь. Ну и конечно москвичи, еще раз скажу, не забывают о том, что многие регионы находятся в прифронтовой полосе, в тяжелой ситуации и сотни и сотни тысяч москвичей посылают гуманитарную помощь, помощь тем, кто находится в сложной ситуации», — рассказал Сергей Собянин.

Собянин рассказал, как налоговые льготы развивают московскую промышленность

«Территория смыслов» — крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из разных отраслей со всей страны. В этом году форум проходит в пятый раз, смена называется «Служить». Ее участников погружают в повестку государственной и муниципальной службы на всех уровнях управления.

По итогам четырех рабочих дней смены молодые лидеры сформируют собственные идеи по развитию государственной и муниципальной службы и повышению ее престижа в обществе. Кроме того, участники подготовят проекты, направленные на развитие российской государственности.

