Сергей Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для зимнего и летнего отдыха в Москве

Несмотря на зарубежные санкции, Москва продолжает развиваться. Немало внимания город уделяет туризму и поддержанию в столице условий для летнего и зимнего отдыха, рассказал Сергей Собянин в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Наш Президент как-то сказал: “Чтобы мы победили, конечно, мы должны сражаться на фронте, побеждать, но, чтобы победить, нужна экономика, чтобы вся страна работала по-прежнему”. Конечно, развивая оборонно-промышленный комплекс, и все остальное должно работать как часы, включая и социальную сферу, и туризм и отдых, как это ни странно, потому что это значительная часть нашей экономики», — отметил Сергей Собянин.

Чтобы в Москве возобновить зимний отдых, сделали более 200 искусственных катков, начиная от огромных, самых больших в мире (типа катков на ВДНХ, в Парке Горького), заканчивая катками в каждом районе. Так, теперь можно заниматься зимними видами спорта. Кроме того, сегодня Москва — одна из самых зеленых столиц мира.

«У нас количество парков в Москве самое большое в мире среди всех столиц. Самый зеленый город. Ну и конечно, на улице жарко, хорошая погода, хочется загорать, купаться. В Москве с этим проблема, поэтому мы решили все-таки создать для москвичей и гостей настоящий летний отдых с водой, с купанием, загоранием. В Москве уже 15 бассейнов с искусственным подогревом воды, с хорошими пляжными зонами», — подчеркнул Мэр Москвы.

Еще одно достижение столицы в сфере отдыха и туризма — городские фестивали, которые собирают миллионы гостей — москвичей и жителей других регионов России. В эти дни в столице проходит фестиваль «Цветочный джем». Одна из самых масштабных площадок фестиваля по традиции находится на Манежной площади. Всего же ландшафтные дизайнеры украсили 12 городских пространств.

Москва остается одним из самых посещаемых туристами регионов страны

