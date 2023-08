Российские стартапы представят страну на Альянсе цифровых инноваций G20 в Индии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Всего на мероприятии будет представлено шесть российских стартапов, которые были отобраны Минэкономразвития совместно с Агентством инноваций Москвы и другими институтами развития по шести актуальным направлениям мирового бизнеса.

Альянс цифровых инноваций является ежегодной активностью в рамках G20. В 2023 году он пройдет 17-19 августа в IT-столице Индии – городе Бангалор. Мероприятие традиционно соберет представителей правительств и бизнеса, которые продемонстрируют лучшие цифровые решения для развития мировых экономик.

«Развитие инновационного потенциала невозможно без активной поддержки технологических предпринимателей. В этом плане мероприятия для стартапов, организованные в рамках международных форматов – это отличная возможность для российских компаний показать себя и найти новые точки роста, – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, – Минэкономразвития при поддержке ключевых институтов развития страны, включая Агентство инноваций Москвы, третий год подряд стимулирует российских стартаперов по максимуму использовать такие возможности. Эта работа уже дает свои плоды».

В направлении «финансовые технологии» Россию представит компания «Винвестор», разработавшая онлайн-платформу личных кабинетов для инвестиционных советников, финансовых консультантов и их клиентов; в направлении «технологии в области здравоохранения» выступит разработчик и производитель высокотехнологичных протезов «Моторика»; в направлении «безопасная цифровая инфраструктура» – производитель оптоволоконных распределенных сенсоров «T8 Сенсор»; в направлении «образовательные технологии» – разработчик приложения виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности VR Concept; в направлении «технологии в сфере сельского хозяйства» – разработчик системы аналитики большого молочного производства «Агроинтеллект»; в направлении «Экономика замкнутого цикла» – российский производитель фандоматов (автоматов по приему использованной тары) «Группа ТАРАС».

Минэкономразвития проводило отбор участников по ряду критериев. Компания должна работать на рынке не менее двух лет и иметь сильную опытную команду, быть финансово устойчивой и показывать растущую выручку. Кроме того, участник должен представить зрелый продукт, прошедший тестирование и имеющий перспективы на рынке Индии в 2023 году. Стартапы будут презентовать свои цифровые решения, направленные на трансформацию мировых экономик и решение ключевых проблем, стоящих перед человечеством.

Приглашенные эксперты оценят зрелость и уникальность представленных разработок, а также потенциал для выхода на международные рынки. Лучшие решения попадут в «Белую книгу». Также российские стартапы смогут привлечь зарубежные инвестиции и найти партнеров для выхода на рынки стран G20.

«Винвестор» – это цифровая экосистема дистрибуции инвестиционных продуктов и услуг. На Альянсе цифровых инноваций G20 компания представит свою разработку Sovetnik.io – онлайн-платформу личных кабинетов для инвестиционных советников, финансовых консультантов и их клиентов. Платформа работает по модели White Label (личный кабинет легко настраивается под брендбук и корпоративный стиль любой компании), и решает вопросы безопасности, аналитики, отчетности, автоматизации исполнения индивидуальных инвестиционных рекомендаций и масштабирования бизнеса. Решение уже используют советники из Белоруссии и Казахстана.

VR Concept – платформа, предназначенная для коллективного обучения в виртуальной реальности. Решение позволяет учителям проводить занятия по школьным предметам (физике, математике, биологии, химии и др.) в VR-формате, видеть действия аватаров учащихся и взаимодействовать с виртуальными цифровыми двойниками. Например, любой чертеж или формула могут быть представлены в виде объемной модели в виртуальной реальности прямо на уроке, что позволяет ученикам увидеть и почувствовать объект в действии, а учителям проводить более увлекательные, интерактивные и эффективные уроки. При этом приложение обладает простым пользовательским интерфейсом и не требует навыков программирования. Также оно может использоваться на производствах, для обучения сотрудников необходимым навыкам и правилам безопасности.

«Группа ТАРАС» производит инновационные фандоматы – устройства для раздельного сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Фандоматы позволяют получить полимерные и алюминиевые отходы высокого качества, которые на 100% пригодны к вторичной переработке, что обеспечивает формирование системы замкнутого цикла в сфере переработки отходов и сохранения окружающей среды. На текущий момент у компании в линейке 9 устройств – модульный подход к производству позволяет изменять функции приема, сортировки и прессования тары в зависимости от задач заказчиков. А собственное производство компании дает возможность производить более 50 устройств в неделю.

Фото проектов:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI