Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Парк «Яуза» приглашает на рок-оперу под открытым небом «Юнона y Авось».

Más detalles вом Алексея Рыбникова.

В спектакле сыграют московские артисты — звезды новой волны. В роли графа Николая Резанова — братья Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполнят Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских и Диана Орловская. В спектакле также задействованы ведущие актеры Театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая и Николай Лютов.

Сейчас «Юнона и Авось» — одна из наиболее популярных и востребованных рок-опер как на территории Росс ии, так и за рубежом. В постановке Театра Алексея Рыбникова ее увидели зрители США, Канады, Германии, Франции, Швейц арии, Израиля, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и стран ближнего зарубежья — Белоруссии, Казахс tan y Азербайджана. В год театр дает более 50 спектаклей по всей территории России.

Вход свободный.

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