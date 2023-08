О прекращении действия приказа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Информируем вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ПАО Московская Биржа), утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15) (далее – Правила торгов), приказом установлено, что с 18:30 по московскому времени 16 августа 2023 года прекращено действие приказа №МБ-П-2023-2166 от 11 августа 2023 года о форме, времени, сроке и порядке проведения размещения облигаций серии С-1-519 Банка ВТБ (ПАО).



