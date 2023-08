Названы первые победительницы программы «Мама-предприниматель 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Региональный этап программы Минэкономразвития России «Мама-предприниматель» уже завершился в семи субъектах РФ. Победительницы этапов получат гранты в размере 100 тыс. рублей. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«В России высокий уровень участия женщин в предпринимательской деятельности, и есть потенциал роста. Из почти 4 миллионов ИП –– 40% возглавляют женщины. В Бурятии, Республике Алтай, Забайкальском крае, Севастополе число женщин и мужчин среди индивидуальных предпринимателей почти одинаковое, а в Республике Тыва женщин-предпринимателей больше, чем мужчин. Женщины чаще мужчин заняты в финансовой и страховой сферах (53% от числа ИП), сферах образования (67%) и здравоохранения (63%). Наша программа «Мама-предприниматель» помогает женщинам открыть и развивать бизнес в любой сфере. До конца года программа пройдет в 63 регионах, а в семи из них уже определены победительницы», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Победительницей конкурса бизнес-проектов в Алтайском крае стала Диана Капустина. С помощью программы «Мама-предприниматель» она проработала идею по масштабированию бизнеса — мастерской по созданию аксессуаров премиум-сегмента, в том числе портмоне, ремней, документниц из натуральной кожи. «Все участницы «Мама-предприниматель» были близки по своим ценностям: мы мамы, у каждой есть любимое дело и желание в его развитии!

Средства гранта потрачу на покупку оборудования для автоматизации части производства – куплю вырубной гидравлический пресс. Далее в моей нише уже с сентября точно можно начинать подготовку к новому году – делать рассылку коммерческого предложения компаниям о подарках сотрудникам, партнёрам», – рассказала Диана Капустина.

Елена Васькова из Краснодарского края – руководитель арт-мастерской, где изготавливают свечи ручной работы из натурального соевого и кокосового воска, изделия из эпоксидной смолы. «Сейчас активно осваиваю маркетплейсы. В проекте получила достаточную базу знаний для ведения бизнеса. Мне как раз не хватало суммы гранта, чтобы сделать маленький шаг к масштабированию проекта. Скажу честно, тешила надежу, что смогу получить этот грант, и вот у меня в руках сертификат, и это невероятно», – пояснила победительница во время награждения.

В Челябинской области победу одержала Екатерина Шарова. Она занимается производством натуральной косметики из трав. «Это было то дело, которое я выбрала душой. Несмотря на мнение окружающих и собственные сомнения, я продолжала и теперь точно знаю, что все это не зря. Сейчас благодаря гранту я смогу перенести производство в отдельное помещение и заняться сертификацией продукции, чтобы начать активные продажи», – поделилась Екатерина.

В Чувашии грант выиграла кулинар Наталья Фатыкова с производством тартов и кишей. В Рязани лучшей признали Елизавету Тишкину с проектом развития студии детского танца. Москвичка Екатерина Харламова победила с инновационным устройством для лёгкого удаления носовой слизи у ребёнка. А Юлия Лебедева из Республики Карелия представила проект развития своего агробизнеса — выращивания овощей и декоративных растений.

В этом году программу поддержал маркетплейс Wildberries. «Мы рады, что своим участием в программе можем поддержать профессиональное развитие женщин-предпринимательниц в нашей стране. Видим в этом не только возможность внести свой вклад в развитие малого бизнеса, что приведет и к расширению товарного ассортимента уникальной отечественной продукции, и позволит представительницам прекрасного пола все больше реализовывать свой бизнес-потенциал», – отметили в пресс-службе компании.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» разработана для помощи женщинам в декрете и с несовершеннолетними детьми в открытии собственного дела. Подать заявку на участие можно на сайте мамапредприниматель.рф. Организатором программы является Минэкономразвития России. Соорганизаторы — Фонд «Наше будущее», «Корпорация «МСП» при поддержке Союза женщин России. Генеральным партнером выступил маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

