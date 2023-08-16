Годовая инфляция в июле продолжила расти в большинстве регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Росту цен способствовало повышение потребительского спроса, которое опережало возможности предложения. Это ускорило процесс переноса ослабления рубля в стоимость продукции, особенно импортной.
Годовой прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также на всю потребительскую корзину в целом увеличился практически во всех регионах. Наиболее заметно — на зависимые от импортных поставок автомобили, электронику, фрукты. Также из-за изменения параметров демпферного механизма продолжил дорожать бензин.
В то же время в большинстве регионов замедлился рост стоимости услуг, в первую очередь за счет отсутствия в июле регулярной индексации коммунальных тарифов.
Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.
Фото на превью: Ivan_Kuznetsov / Shutterstock / Fotodom
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