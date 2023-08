Банк России отменяет ограничение к ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов до конца 2023 года (16.08.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК:

для кредитных организаций — по всем категориям потребительских кредитов (займов);

для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — по всем категориям потребительских займов;

для микрофинансовых организаций — по категориям: потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов.

По иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов сохраняются ограничения. ПСК не может превышать наименьшую из следующих величин: 292 процента годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.

Это решение:

предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок, как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки;

повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования

позволит быстрее ограничить проинфляционные риски.

Срок действия моратория определен таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК, и кварталом ее применения, который составляет два квартала.

Выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам. Также продолжает действовать установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8 процента в день.

