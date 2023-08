13.08.2023 Zapraszamy do nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Poznajmy historię Wojska Polskiego.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

13 sierpnia na warszawskiej Cytadeli otwarto Muzeum Wojska Polskiego. W uroczystości udział wziął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Muzeum Wojska Polskiego powstało w 1920 roku.(…) Dotychczas, przez te wszystkie lata funkcjonowało w budynkach użyczonych. Od dziś działa w budynku, który został pobudowany na rzecz Muzeum Wojska Polskiego, zaprojektowany tak, żeby można było jak najprościej, jak najbardziej przystępnie wyeksponować to wszystko, co stanowi o zbiorach Muzeum Wojska Polskiego.

– podkreślił szef MON.

Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego to nowoczesny pawilon, który wykorzystuje najnowsze możliwości techniczne i rozwiązania architektoniczne, nawiązując jednocześnie do historycznych form i polskich tradycji wojskowych. Stanowi on godną oprawę dla bogatych zbiorów i siedzibę Muzeum na miarę XXI wieku.

Pionierem właśnie takiego nowoczesnego sposobu pokazywania naszej historii był śp. Prezydent Lech Kaczyński, twórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Tu mamy te najlepsze doświadczenia zaczerpnięte właśnie z Muzeum Powstania Warszawskiego. A że czas biegnie naprzód to mamy także inne nowoczesne formy zwiedzania. Chociażby aplikacje, które pozwalają na to, żebyśmy poprzez używanie tych aplikacji dokładnie słyszeli opowieść historyczną, jaka jest przygotowana odnośnie eksponatów zaprezentowanych tu w Muzeum.

– dodał minister Błaszczak.

Podczas uroczystości szef MON podziękował pracownikom Muzeum za zaangażowanie w działania na rzecz upowszechniania historii Wojska Polskiego. Wręczył także okolicznościowe medale.

Minister Mariusz Błaszczak przekazał także do zbiorów Muzeum księgę z życzeniami dla Polski.

Bardzo się cieszę z tego, że mogłem przekazać księgę pamiątkową z wpisami Polaków dokonanymi w 2018 roku, w rocznicę odzyskania niepodległości. Jestem o tym przekonany, że to cenna pamiątka pokazująca nastroje naszych rodaków właśnie wówczas, 5 lat temu, ale też pokazująca patriotyzm, silną więź z naszą Ojczyzną. Myślę, że to będzie jeden z eksponatów, do których z chęcią będziemy wracać. Również przyszłe pokolenia, z wielką sądzę chęcią i przyjemnością będą się zapoznawały z tymi wpisami – mówił szef MON.

Na zakończenie uroczystości szef MON zachęcił mieszkańców stolicy oraz gości do odwiedzania Muzeum.

Liczę na państwa – mieszkańców Warszawy i wszystkich tych, którzy do Warszawy przyjeżdżają, że będą właśnie tu zaglądali do Cytadeli Warszawskiej. Miejsca niezwykle ważnego w naszej historii. (…) Ważne jest również to, że Muzeum Wojska Polskiego jest w Cytadeli. Razem z Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskim, Muzeum Niepodległości – te wszystkie muzea tu w Cytadeli będą stanowiły jeden z największych kompleksów muzealnych w Europie.(…) To miejsce jest uświęcone polską krwią. To miejsce jest ważne w naszej historii. A od dziś może służyć także popularyzacji wiedzy historycznej. Cieszę się, że otwarta zostanie już za chwilę wystawa „1000-lecie chwały oręża polskiego”

– mówił minister.

Muzeum Wojska Polskiego powstało w 1920 roku, a jego ostatnią siedzibą był teren przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. W 2018 roku na terenie warszawskiej Cytadeli rozpoczęła się budowa nowego budynku placówki. Dziś otwarto nową siedzibę Muzeum.

