13.08.2023 Spotkajmy się na defiladzie. Podziękujmy żołnierzom za ich służbę.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W nocy z 12 na 13 sierpnia w Warszawie odbyła się próba generalna do wielkiej defilady z okazji święta Wojska Polskiego, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Silna Biało-Czerwona”.

Ta defilada będzie inna niż poprzednie; będziemy mogli zobaczyć, jak przebiega proces modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego. A więc będziemy mogli zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt

– zaznaczał szef MON.

Jak poinformował na defiladzie będzie można zobaczyć zarówno sprzęt kupiony od zagranicznych firm, jak i ten wyprodukowany przez polski przemysł. Będą czołgi Abrams, czołgi K2, armatohaubice K9, Kraby, Raki i kołowe transportery opancerzane Rosomak, bojowe wozy piechoty Borsuk, czy pojazdy minowania narzutowego Baobab.

W tym roku na defiladzie pokazanych zostanie ponad 200 jednostek sprzętu. W defiladzie powietrznej weźmie udział około ponad 90 statków powietrznych, w tym zakupione niedawno samoloty FA50 czy śmigłowce Black Hawk. W defiladzie lądowej, oprócz pododdziałów Wojska Polskiego przemaszerują także sojusznicy.

Obok żołnierzy Wojska Polskiego będą na defiladzie żołnierze państw sojuszniczych – zarówno z batalionowej grupy bojowej NATO, która stacjonuje w Orzyszu, czyli żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy. Będą także żołnierze francuscy, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w misji UE szkolącej Ukraińców, będą przedstawiciele Eurokorpusu, korpusu w Szczecinie, a więc żołnierze NATO

– mówił minister.

Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentujemy 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy. Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot, element polskiego systemu ” WISLA”. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transporte opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce..

W dniach 12 –15.08 zapraszamy na blisko 70 pikników, które odbywają się w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju. Pokaz statyczny czołgów (Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Bezpośredni kontakt z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych pozwoli poznać specyfikę służby w wybranych specjalnościach wojskowych.

OSI MIL