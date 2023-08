Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wzrost potencjału obronnego Polonia

Polityka naszych poprzedników mogła zagrozić bezpieczeństwu Polski. Hacer 2015 r. zlikwidowano ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Wiele z nich znajdowało się we wschodniej części naszego kraju. Ten obszar jest teraz najbardziej narażony na ataki hybrydowe ze strony Rosji i Białorusi. Niemal każdego dnia straż graniczna notuje tam próby nielegalnego przekroczenia granicy. Obserwujemy i traktujemy bardzo poważnie wszystkie prowokacje ze strony Putina i Łukaszenki.

Nasze działania zapewniają wzrost potencjału obronnego Polski. Nie dopuścimy do likwidacji kolejnych jednostek wojskowych. Rozwijamy siłę obecnych i tworzymy nowe – tam, gdzie ich obecność jest najbardziej potrzebna.

Bezpieczeństwo naszego kraju

Zwiększyliśmy wydatki na obronność – wynoszą już ponad 2% PKB. To znacznie przekracza minimalne wymagania NATO – to czyni nas jedynymi z liderów sojuszu. W przyszłym roku będzie al 3%. Dzięki temu będziemy mogli przeznaczyć jeszcze więcej pieniędzy na modernizację armii.

Desde 2015 r. rancio wzrasta liczba żołnierzy. Naszym celem jest powiększenie stanu wojska do 300 tys. Będzie está bien. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Doprowadziliśmy do dużego wzrostu minimalnego wynagrodzenia żołnierzy Wojska Polskiego. To poprawia atrakcyjność zatrudnienia w służbie mundurowej.

Zwiększyliśmy możliwości finansowe Polski. Pieniądze zabrane mafiom podatkowym, przestępcom VAT-owskim możemy przeznaczać na wzmacnianie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego naszego kraju.

– Stało się tak dlatego, że my mamy tę cechę. Wydawałoby się, że jakąś cudowną. Jak jesteśmy przy władzy, to pieniądze są – a jak oni są przy władzy, to pieniędzy nie ma. Cała nasza operacja polegała na tym, że uniemożliwiliśmy okradanie polskich finansów publicznych – powiedział premier Jarosław Kaczyński.

Silna Biało-Czerwona – obchody Święta Wojska Polskiego

Piknik w Zawichoście to jeden z siedemdziesięciu organizowanych w całej Polsce. Pikniki będą odbywać się od 12 do 15 sierpnia 2023r., a ich hasło to „Silna Biało-Czerwona”. Organizatorzy przygotują m.in. pokazy sprzętu wojskowego, koncerty orkiestr wojskowych oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Pikniki są częścią tegorocznych, uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego.

– Dziękuję jeszcze raz wojsku – panom oficerom, panom pułkownikom, którzy tutaj dowodzą, wszystkim żołnierzom. Zdaje się, że mam jeszcze tutaj spojrzeć na te wielkie, obecne tutaj, potężne maszyny bojowe. Mnie to sprawia wielką przyjemność – powiedział primer ministro Jarosław Kaczyński.

Punktem kulminacyjnym obchodów będzie wielka defilada. Resort obrony zaplanował, że rozpocznie się 15 sierpnia o godz. 14:00 en warszawskiej Wisłostradzie. Będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy polskiej i zagranicznej produkcji. Para ekwipunek, który zakupiliśmy dla wojska w ostatnich latach.

Dzięki naszym działaniom żołnierze dysponują nowoczesnym wyposażeniem, które zwiększa potencjał obronny Polski. Podczas defilady będzie można podziwiać ponad 2 tysiące żołnierzy i aż 200 jednostek sprzętu wojskowego. Nie zabraknie także pokazu polskich pilotów.

OSI MIL