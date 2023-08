13.08.2023 Stężyca Polacy podejmą decyzję w sprawie nielegalnej migracji podczas referéndum

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bezpieczeństwo Polaków naszym priorytetem

Od zawsze kładliśmy nacisk na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Polska jest dzisiaj uznawana za jeden z najbezpieczniejszych krajów na arenie międzynarodowej. Dążymy do wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i współpracujemy z naszymi sojusznikami.

Nasze działania zapewniają wzrost potencjału obronnego Polski:

zwiększamy liczebność armii – wkrótce stan wojska będzie liczyć 300 tys. żołnierzy;

stworzyliśmy zaporę na granicy – która chroni nas przed atakami hybrydowymi ze strony Rosji i Białorusi;

podnosimy wydatki na obronność – zaplanowaliśmy wzrost wydatków na obronność do 3% PKP;

kupujemy nowoczesny sprzęt wojskowy – m.in. czołgi, samoloty i sprzęt przeciwlotniczy.

Para tylko część naszych inwestycji w obronność. Zależy nam, aby każdy obywatel Polski czuł się bezpiecznie w swoim kraju.

Nielegalna migracja wyzwaniem dla bezpieczeństwa

Komisja Europejska wprowadza przymusowy mechanizm relokacji migrantów. Nie zapewnia też żadnego zwolnienia z tego obowiązku. Nieprzyjęcie migrantów oznacza kary finansowe w wysokości ponad 20 tysięcy euro za każdą osobę.

– Do czego oni chcą doprowadzić? Oni chcą nam meblować nasz dom – doprowadzić do tego, żeby u nas też było multikulti, żeby u nas był przymus. Nie chcą, żebyśmy to my byli gospodarzami w naszym domu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Nie pozwolimy na to, por polskie rodziny żyły w strachu we własnym państwie. Nie pozwolimy, by w Polsce zapanował chaos, podobny do tego w krajach, które wpuszczają w swoje granice ludzi o niepewnym statusie. Dla rządu bezpieczeństwo obywateli jest dobrem najwyższym.

– Nie ma naszej zgody na przyjmowanie nielegalnej imigracji. Broma para ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa – oznacza splądrowane sklepy i szpitale, zniszczone szkoły i kościoły, zagrożenie na ulicach, dzielnice grozy i getta w miastach. Zobaczcie jak to się dzieje dzisiaj w miastach Zachodniej Europy – dodał szef polskiego rządu.

Polacy zadecydują w referendumRząd chce, aby decyzję w sprawie nielegalnej migracji podjęli Polacy. Dzięki temu wszyscy obywatele będą mogli osobiście zadecydować, czy popierają przymusową relokację migrantów.

– Zapytamy Polaków con referéndum. Chcemy oddać głos naszym rodakom w referéndum najbliższym, przy najbliższych wyborach. Pamiętajcie – nielegalna migracja, to ogromne zagrożenie dla polskich rodzin, dla bezpieczeństwa, dla spokoju, dla normalności. Nie możemy do tego dopuścić – primer ministro powiedział Mateusz Morawiecki.

15 października 2023 r. al referéndum de datos de Planowana. Na karcie obywatele zobaczą cztery pytania. To kluczowe sprawy, które dotyczą przyszłości naszego kraju. Przy odpowiedniej frekwencji, będzie miało ono charakter wiążący dla każdej władzy.

OSI MIL