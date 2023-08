Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днём строителя!

Вы – настоящее и будущее строительной отрасли. Ваша работа помогает стране развиваться. Вашими усилиями реализуются федеральные программы по улучшению жилищных условий граждан. От вас зависят современный облик городов, безопасность и надёжность домов, офисов, дорог, мостов, промышленных объектов.

В этот знаменательный день желаю вам не останавливаться на достигнутом, неустанно повышать свой профессиональный уровень, совершенствовать навыки и углублять знания. В условиях бурного развития технологий грамотные специалисты приобретают особую ценность.

Название СПбГАСУ давно стало брендом. Здесь созданы все условия для воспитания достойной строительной смены – об этом свидетельствуют успехи преподавателей и студентов, высокие места университета в рейтингах, востребованность выпускников на рынке труда.

Дорогие друзья, пусть здоровье будет крепким, настроение – хорошим, а все намеченные планы успешно воплотятся в жизнь.

С Днём строителя!

Ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI