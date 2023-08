Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В это чудесное воскресенье Государственный университет управления поздравляет с днём рождения директора Института делового администрирования и бизнеса, доктора экономических и педагогических наук, профессора Анну Денисову.

Дорогая Анна Леонидовна, ваше грамотное руководство ИДАБ является важным фактором в развитии российского бизнеса и продвижении ГУУ в образовательном сегменте МВА. Мы ценим ваше стремление к постоянному развитию, исследованиям и внедрению передовых практик в сфере делового администрирования.

Желаем новых достижений, вдохновения и успеха в ваших проектах. Пусть студенты и выпускники радуют результатами учёбы и работы. Будьте здоровы и счастливы. С днём рождения!

