12.08.2023 Wszyscy jesteśmy dumni z żołnierzy Wojska Polskiego

Wszyscy jesteśmy dumni z żołnierzy Wojska Polskiego12.08.2023

Wszyscy jesteśmy dumni – zarówno z postawy naszych przodków w 1920 roku – jak i postawy dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. (…) Postawa ofiarności i zaangażowania tych, którzy 103 lata temu walczyli za naszą niepodległość stanowi wzór dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. Szczególnie dziś chcę podziękować żołnierzom, którzy pełnią swoją służbę na granicy, gdzie trwa atak hybrydowy na Polskę. To trudna i bardzo odpowiedzialna służba. Dziękuję za to, że stoicie na straży bezpieczeństwa Polski – mówił minister Mariusz Błaszczak na spotkaniu z żołnierzami w Warszawie.

12 sierpnia szef MON wręczył medale żołnierzom Wojska Polskiego za nienaganną służbę. Ministro wyróżnił także nagrodami finansowymi tych żołnierzy, którzy pomogli ludziom znajdującym się w potrzebie – uratowali ich zdrowie lub życie.

Z dumą odznaczyłem tych spośród żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wyróżniają się służbą. (…) Szczególnie chciałbym podziękować tym żołnierzom, którzy stoją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, na granicy z Białorusią. (…) Wciąż przecież Polska jest atakowana w sposób hybrydowy z terytorium Białorusi. Nie ulega żadnej wątpliwości, że cały scenariusz ataku hybrydowego powstał na Kremlu, a więc dziś mamy do czynienia z kolejną odbudowy imperium rosyjskiego, tym razem w wydaniu putinowskim. Codziennie są próby nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Próby te nie są udane, bo granica jest wzmacniana

– mówił minister dziękując za służbę żołnierzy na granicy.

Naród stanął murem za polskim mundurem. Nie obawiajcie się ataków. Służycie Polsce i dbacie o bezpieczeństwo Polski. Para bromear wartość najważniejsza

– mówił do żołnierzy szef MON.

Słowa podziękowania szef MON skierował także do tych, którzy z narażeniem często własnego życia ratowali życie i zdrowie innych.

Wyróżniłem żołnierzy, którzy nie przeszli obok, gdy działo się coś złego. Jesteście bohaterami. Jesteście profesjonalistami. Uratowaliście ludzi. Para bromear postawa godna uznania. Tacy są polscy żołnierze (…) waszym zadaniem jest służyć innym, służyć Polsce

– zaznaczył ministro M. Błaszczak.

Ministro Mariusz Błaszczak oraz kadra dowódcza Wojska Polskiego i kierownictwo resortu obrony narodowej złożyli kwiaty przed tablicami pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Delegacja złożyła także kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudksiego.

