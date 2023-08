12.08.2023 Operacja RENGAW. Na granicy polsko – białoruskiej rozpoczyna dzianie wojskowe zgrupowanie zadaniowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

12 sierpnia szef MON przebywał na wschodzie Polski, gdzie obecnie swoją służbę pełnią żołnierze Wojska Polskiego wspierający w działaniach Straż Graniczną.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że reżim białoruski współpracuje z Kremlem i ataki na polską granicę mają doprowadzić do desestabilizacji w naszym kraju. Ale jestem przekonany, że ta akcja się nie powiedzie, ze względu na służbę Wojska Polskiego i wzmacnianie granicy. (…) Charakter tego wojskowego zgrupowania zadaniowego to charakter szkolno – obronny. Mamy operację GRYF pod dowództwem Straży granicznej, w której chodzi o uszczelnienie i wzmacnianie granicy. W tej operacji będzie brało udział do 4 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, ale podjąłem decyzję o powołaniu wojskowego zgrupowania zadaniowego w operacji pod kryptonimem RENGAW

– poinformował podczas wizyty w Jaryłówce szef MON.

Ministro Mariusz Błaszczak na stanowisko dowódcy zgrupowania zadaniowego w operacji Rengaw powołał płk Arkadiusza Mikołajczyka, a na stanowisko zastępcy dowódcy płk Grzegorza Kaliciaka.

Jak zaznaczył szef MON do żołnierzy z Podlasia dołączą także żołnierze na co dzień stacjonujący w innych częściach Polski. Będą to zarówno żołnierze wojsk operacyjnych, jak i terytorialsi.

W kilkunastu bazach w województwie podlaskim nieopodal granicy już stacjonują, albo już niedługo będą stacjonować oddziały Wojska Polskiego m. en. z 6 Brygady, 12 Brygady, 25 Brygady, 17 Brygady. KTO Rosomak, RAK, Bayraktar, śmigłowce. Ten sprzęt jest gromadzony tu w województwie podlaskim po to, żeby odstraszyć agresora

– ministro de mówił.

Szef MON zwrócił także uwagę na działania podejmowane przez propagandę Kremla. Jak zaznaczył wzmocnienie polskiej granicy przez Wojsko Polskie będzie wykorzystywany przez aparat propagandy Kremla.

Charakter tego wojskowego zgrupowania zadaniowego to charakter szkolno – obronny. Pamiętajmy o tym, kiedy słyszymy tą propagandę kremlowską, która mówi, że Wojsko Polskie jest gromadzone przy granicy. Rzeczywiście tak jest, ale Wojsko Polskie jest gromadzone, żeby odstraszyć agresora. Tak jest i tak będzie mimo tych różnych akcji dezinformacyjnych

– ministro zaznaczał.

Ministro z okazji zbliżającego się święta Wojska Polskiego złożył wszystkim żołnierzom życzenia i podziękował za codzienną służbę.

Zbliża się święto Wojska Polskiego. Będziemy dziękować żołnierzom za ich codzienną służbę. Ale ci żołnierze, którzy tu są będą strzec w tym czasie polskiej granicy. Dlatego tym bardziej dziękuję im za ten wysiłek. To niezwykle istotna służba dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– dodał ministro.

