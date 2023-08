12.08.2023 Ministro M. Błaszczak: W Czarnej Białostockiej powstanie nowa jednostka wojskowa. Będą także tu stacjonowali żołnierze WOT

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro M. Błaszczak: W Czarnej Białostockiej powstanie nowa jednostka wojskowa. Będą także tu stacjonowali żołnierze WOT12.08.2023

Przyjeżdżam do państwa z dobrą wiadomością dotyczącą utworzenia jednostki wojskowej, tu w Czarnej Białostockiej. (…) To właśnie tutaj, w Czarnej Białostockiej będzie się mieściła jednostka Pułku Rozpoznawczego, ale także będą tu Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT również będą tu stacjonowali – tymi słowami ministro Mariusz Błaszczak zwrócił się do mieszkańców Podlasia.

12 sierpnia szef MON odwiedził mieszkańców Czarnej Białostockiej, gdzie dziś odbywa się piknik wojskowy z okazji zbliżającego się święta Wojska Polskiego.

Mówiąc o powodach wzmacniania wschodniej granicy Polski szef MON zwrócił uwagę na działania Rosji oraz Białorusi i ataki hybrydowe, z którymi mierzy się Polska.

Dziś wszyscy widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Putin próbuje odbudować imperium. Czy Rosja była biała czy czerwona, czy teraz jest putinowska, Rosja jest zawsze taka sama, jeśli chodzi o metody jakimi się posługuje, jeśli chodzi o agresję, której się dopuszcza. Dlatego w odpowiedzi na te zagrożenia wzmacniamy Wojsko Polskie. Stąd też w województwie podlaskim tworzona jest dywizja. (…) Czarna Białostocka to jedna z wielu jednostek, które są odtwarzane lub budowane przez Prawo i Sprawiedliwość w województwie podlaskim. Mówię tu o jednostce w Kolnie, niedługo powstanie jednostka w Grajewie, w Augustowie, Siemiatyczach, no i tu, w Czarnej Białostockiej. Jednostki są tworzone po to, żeby odstraszyć agresora, żeby agresor nie odważył się wkroczyć do Polski, żeby nie odważył się zaatakować

– podkreślał szef LUN.

Ministro przypomniał o decyzji, którą podjął, a dzięki której wzmocniona zostanie obecność Wojska Polskiego na granicy. Przy tej okazji szef MON skierował słowa podziękowania do żołnierzy pełniących swoją służbę we wschodnich rejonach Polski.

W trakcie rozmów z mieszkańcami regionu minister M. Błaszczak zachęcał do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.

Zwracam się szczególnie do młodych mieszkańców województwa podlaskiego, którzy zdecydują się związać swoją przyszłość zawodową z Wojskiem Polskim. Na prawdę warto. Wojsko Polskie jest wielką szansą na osiągnięcie wielu celów życiowych. Para bromear inwestycja w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, ale także inwestycja w samych siebie. Zachęcam do występowania do Wojska Polskiego, do przystępowania do wojska zawodowego, ale także do Wojsk Obrony Terytorialnej

– zachęcał szef LUN.

