Кабмин вдвое сократил сроки внесения изменений в реестр аккредитованных лиц для снижения нагрузки на бизнес

?равительство РФ утвердило постановление, которое сокращает сроки и повышает прозрачность процедур аккредитации для снижения нагрузки на бизнес.

Сроки прохождения аккредитации сократятся на 11,5% (с 61 до 54 рабочих дней), а срок рассмотрения заявления на внесения изменений в реестр аккредитованных лиц – в 2 раза (с 20 до 10 дней). Это стало возможным благодаря совершенствованию внутренних процедур Росаккредитации. В ведомстве реализуется комплекс мероприятий по внедрению принципов клиентоцентричности. Теперь заявители (аккредитованные лица) могут выбрать один из двух способов подачи заявления – через портал Госуслуг или напрямую на сайте ведомства.

Это решение наиболее важно для всех аккредитованных лиц, в том числе органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров).

Также сокращается общий срок прохождения процедуры подтверждения компетентности на 12,5% (с 56 до 49 рабочих дней – при проведении документарной и выездной оценки или при расширении области аккредитации) или на 14,5% (с 48 до 41 рабочего дня – при проведении документарной или выездной оценки).

«Основная задача подготовленных изменений – это повышение прозрачности и снижение нагрузки на бизнес, что особенно важно в настоящее время. Это еще один этап в большой работе по созданию эффективной модели оказания государственных услуг в сфере аккредитации», – подчеркнул директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

«Благодаря Постановлению нам удалось сократить сроки предоставления услуг. Сам процесс их оказания также был изменён в сторону упрощения и оптимизации. Таким образом, это снизит временные и материальные издержки бизнеса в период аккредитации», – отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

