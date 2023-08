11.08.2023 Zmiany dotyczące produktów rolnych w ENVIADO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

12 sierpnia 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające zmiany w katalogu towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).

Doprecyzowaliśmy katalog produktów rolnych objętych SENT poprzez wprowadzenie podziału na kody CN.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 sierpnia 2023 r.* systemem SENT będą objęte towary będące produktami rolnymi, tj.:

mięso z drobiu,

jaja ptasie con skorupkach/bez skorupek i żółtka jaj,

miód naturalny,

owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon y Vaccinium corymbosum,

truskawki,

maliny,

porzeczki czarne,

owoce z gatunku vaccinium myrtillus,

pozostałe owoce (CN 0811 90 95),

pszenica,

kukurydza,

maka pszenna lub z meslin,

mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin,

nasiona rzepaku,

nasiona słonecznika,

zagęszczony sok jabłkowy.

Szczegóły dotyczące ww. wykazu (wraz z określeniem minimalnych ilości w przesyłce) znajdują się w rozporządzeniu oraz na stronie PUESC.

W przypadku mięsa, jaj, miodu, owoców miękkich, mąki i zagęszczonego soku jabłkowego – nie będzie istniał obowiązek zgłaszania do rejestru ENVIADO przewozów:

rozpoczynających się na terytorium kraju (art. 5 ustawy o SENT**), z wyjątkiem przewozu towarów pochodzących z Ukrainy,

z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo z terytorium państwa trzeciego (spoza UE) na terytorium kraju (art. 6 ustawy o SENT), z wyjątkiem towarów pochodzących z Ukrainy przewożonych z terytorium państwa trzeciego,

z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, przez terytorium kraju (art. 7 ustawy o SENT).

W przypadku pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i nasion słonecznika – obowiązek zgłaszania przewozu do rejestru ENVIADO będzie istniał dla przewozów towarów:

z terytorium państwa członkowskiego UE albo z terytorium państwa trzeciego (spoza UE) na terytorium kraju,

z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, przez terytorium kraju, z wyjątkiem przypadków zastosowania procedimiento celnej tranzytu.

* Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (DZ. U. z 2023 r., poz. 1596).

** Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).

