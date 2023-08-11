11 августа 2023 года состоится депозитный аукцион ООО “УК ФРТ”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры: Дата проведения депозитного аукциона 11.08.2023 Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 2 030 000 000.00. Срок размещения, дней 91. Дата внесения средств 11.08.2023. Дата возврата средств 10.11.2023. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых8.70. Условия заключения, срочный или особый Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 2 030 000 000.00 Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая. Основание Договора Генеральное соглашение

Расписание (по московскому времени)Заявки в предварительном режимес 12:30 по 12:40. Заявки в режиме конкуренциис 12:40 по 12:45. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 12:55.

Дополнительные условия

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